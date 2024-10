Carmen Borrego revela toda la verdad tras su polémico reencuentro con José María Almoguera

Este martes, Carmen Borrego expresó su malestar en el programa Vamos a ver. La hija de María Teresa Campos ha tenido que lidiar con las críticas de algunos de sus compañeros, entre ellos su sobrina, Alejandra Rubio, sobre su reciente reencuentro con su hijo, José María Almoguera, en el plató de De Viernes. Aunque madre e hijo mostraron indicios de reconciliación, el análisis de los colaboradores fue claro: “Este conflicto es un chicle que no se puede estirar más”.

Carmen, muy cansada de la situación, reconoció estar de acuerdo con la idea de que el tema ha llegado a un punto límite. Al ser cuestionada por Joaquín Prat sobre si estaba molesta con él tras referirse a su historia como un “fucking show”, Carmen fue tajante: “No estoy enfadada, solo algo molesta con algunas cosas”.

Carmen Borrego en 'De viernes' / Telecinco

El propio Joaquín Prat ha sido uno de los más críticos con la situación, sugiriendo que Borrego podría estar prolongando el conflicto por interés económico: “Carmen Borrego está alimentando el conflicto porque le interesa económicamente”. El presentador también ironizó sobre el supuesto abrazo entre madre e hijo, insinuando que las emociones del momento podrían estar ligadas al beneficio económico: “Estarían llorando de alegría por lo que han trincado, ¿no?”.

La colaboradora no tardó en desmentir los rumores sobre el abrazo: “No fue un abrazo como tal, y no lo voy a contar porque no pienso seguir estirando el chicle”. La colaboradora quiso aclarar que, en el plató, había personas intentando grabar con sus móviles, lo que impidió que la situación fuese privada. “No voy a televisar un abrazo con mi hijo”, sentenció.

El conflicto entre Carmen y José María sigue sin resolverse del todo. Según Carmen, el reencuentro fue complicado pero necesario: “El viernes comprendí a mi hijo y entendí que ha sufrido mucho”, afirmó. Pese a la tensión, la colaboradora mostró su disposición a mejorar su relación con su hijo, aunque sigue siendo un proceso incierto. “Le esperé en los pasillos para hablar, aunque no sé si quería abrazarme”, confesó, desmintiendo que fuera su hijo quien evitara el contacto físico.