Carmen Borrego le suplica a Terelu que “sacrifique” su relación con ella para salvar a su hijo

Carmen Borrego, la famosa colaboradora de Telecinco, ha decidido no ver la entrevista de su hijo, José María Almoguera, en directo. A pesar de la tensión familiar y las fuertes declaraciones que se esperan en su aparición en ¡De Viernes!, Borrego ha optado por mantenerse al margen para evitar reacciones impulsivas. “No voy a ver la entrevista en directo porque es más fácil saltar o tener impulsos”, confesaba en el programa Vamos a ver. La colaboradora ha señalado que prefiere no complicar la situación que ya vive su hermana, Terelu Campos, quien estará presente en el plató.

Pero lo más sorprendente es la petición que Carmen le ha hecho a Terelu, que sí que estará en plató durante la entrevista: “Le he pedido que me sacrifique a mí, que no hable mal de él ni vaya en su contra, ya me defenderé yo”, refiriéndose a que prefiere que su hermana evite atacar a José María, su sobrino. Esta petición deja claro que Carmen está decidida a proteger la relación de su hermana con su hijo, aunque sabe que las cosas no serán fáciles después de esta nueva entrevista. “Estoy tranquila, aunque sé que las cosas van a cambiar mucho después de esto, evidentemente”, afirmaba la colaboradora.

En cuanto a las declaraciones de José María, se espera que llegue cargado de pruebas para, según él, “quitar muchas caretas” y desvelar quién miente en el conflicto que lo enfrenta a su madre. Carmen, por su parte, se mantiene firme en su versión y continúa asegurando su “inocencia” en todo lo relacionado con el embarazo de la ex de su hijo. “Lo que no voy a reconocer es algo que no ocurrió”, enfatiza, refiriéndose a las acusaciones de haber hecho pública la noticia sin su consentimiento.

Carmen Borrego en el programa 'Vamos a Ver' / Telecinco

La situación con su hijo parece estar cada vez más tensa, algo que Borrego lamenta profundamente. Ha llegado a lanzar un mensaje directo a José María Almoguera, con quien no logra reconciliarse: “Por mucho que me cogiera un cabreo importante, yo no terminaría de por vida con mi madre”. Sin duda, palabras que demuestran la complejidad de la relación entre ambos.

Este nuevo salto a la fama de Almoguera, tras su separación de Paola Olmedo, ha sorprendido tanto a los medios como a su madre. Carmen ha comentado en más de una ocasión su sorpresa por lo rápido que su hijo se ha adaptado a la vida mediática, a pesar de haber evitado siempre el foco. Aunque José María ha dejado claro que lo suyo no son los realities, las especulaciones sobre su futuro televisivo siguen en el aire.