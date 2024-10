La dura respuesta de Alejandra Rubio tras las declaraciones de su suegra Mar Flores

Alejandra Rubio ha reaccionado a las recientes declaraciones de su suegra, Mar Flores en el programa Vamos a ver. La polémica comenzó cuando Mar, en una entrega de premios, fue cuestionada sobre si su nieto podrá llamarle “abuela”. Aunque la modelo no se mostró muy entusiasmada con la idea, dejó entrever que espera compartir este momento con su nuera, Alejandra, y su hijo, Carlos Costanzia. “Es que no sigo la televisión, no necesito que diga nadie nada de mí”, afirmaba Mar, añadiendo que estaba “contentísima de poder compartir con ellos este premio”.

La respuesta de Alejandra no se hizo esperar. En Vamos a ver, la joven trató el tema de manera directa. “Cada uno lo gestiona como sabe o como quiere”, explicó. Alejandra reconoció que Mar ha preferido mantener estos temas en un plano privado. “Creo que lo hace muy bien, es mejor así. Para que nadie pueda especular de nada”, indicó, dejando claro que prefiere mantener la calma ante la controversia.

Alejandra Rubio en el programa 'Vamos a ver' / Telecinco

A pesar de la tensión que puede surgir en esta relación familiar, Alejandra no dudó en felicitar a Mar por el reconocimiento a su trabajo. “Lo celebraremos, por supuesto”, agregó, mostrando su apoyo a la madre de su pareja. Esta actitud de Alejandra refleja su deseo de construir una relación cordial y positiva, a pesar de las diferencias.

En este contexto, la pareja, Alejandra y Carlos, se encuentran en un momento muy feliz, a la espera de su primer bebé y trabajando juntos en diversos proyectos, como un documental y su trabajo como influencers. “Estamos buscando una forma de emprender juntos”, afirmó Alejandra, quien parece tener claro que quieren crear un camino seguro en el mundo digital. Esta iniciativa no solo les permite proyectar una imagen de pareja consolidada, sino también demostrar que pueden colaborar en diferentes áreas, algo que no todas las parejas logran.