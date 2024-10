Alejandra Rubio arremete contra su tía Carmen Borrego: “Fue innecesario”

El ambiente en la familia Campos sigue más tenso que nunca. José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, acudió el pasado fin de semana al programa ¡De Viernes!, con la intención de dar un paso atrás en su enfrentamiento con su madre. Aunque no está listo para retomar la relación madre-hijo, José María dejó claro que quería que su madre ejerciera como abuela. Sin embargo, la respuesta de Borrego sorprendió tanto a él como al público.

Carmen Borrego, visiblemente afectada, agradeció la oferta, pero dejó claro que las heridas entre madre e hijo no están, ni mucho menos, cerradas. “Aunque tengo mucho dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas”, comentó la colaboradora, lo que dejó a los presentes en el plató sin palabras. Su tono, más duro de lo esperado, provocó reacciones entre los demás miembros de la familia.

Terelu Campos y José María Almoguera en el plató de '¡De Viernes!' / Telecinco

Uno de los comentarios que más ha llamado la atención vino de Alejandra Rubio, hija de Terelu, quien no ha dudado en dar su opinión. Durante su intervención en Vamos a ver, Alejandra expresó que no le gustó cómo reaccionó su tía Carmen. “Sufrí mucho por mi madre, la verdad. Fue claramente un error. Si hubiera dicho algo relevante, genial, pero creo que fue innecesario. Ella lo sabe”, comentó la joven, quien no se cortó a la hora de expresar su molestia.

Alejandra también lanzó un dardo a su primo José María, cuestionando sus palabras sobre la relación entre Carmen Borrego y su nieto. “Dijo que su madre puede tener una relación abuela-nieto, pero con él no. ¿Por qué no puede tenerla con él también? Me pareció todo bastante bien hasta ese momento. Que lo diga claro para poder arreglarlo”, criticó la nieta de María Teresa Campos, mostrando su desacuerdo con las palabras de su primo.

A pesar de su postura crítica, Alejandra intentó suavizar el ambiente mostrando algo de comprensión hacia su tía. “Yo no estaba en esa casa, pero quizá si hubiera estado no hubiera dejado que esto pasara. Es normal que esté nerviosa”, concluyó Alejandra.