Belén Esteban aconseja a David Broncano y a Lalachus sobre cómo dar las Campanadas

Lalachus llevó a su amiga Belén Esteban a La Revuelta para aprovechar que la de Paracuellos del Jarama les diese algunos consejos para llevar apropiadamente el ritmo en las Campanadas del próximo 31 de diciembre. La colaboradora del programa de TVE afirma que por el momento no está nerviosa, pero que lo estará cuando se vaya acercando la fecha. La actitud de Broncano al respecto es bastante tranquila y desenfadada, algo propio del presentador.

Lala aprovechó que tiene una gran amistad con Esteban para hacerle algunas preguntas sobre cómo se vive esa noche tan especial para todos desde el otro lado del televisor. Belén Esteban fue la encargada de dar las Campanadas en 2009 junto a Jorge Javier Vázquez, una pareja que ha compartido muchísimas horas de plató en Telecinco y que mantienen una gran amistad fuera de las cámaras. Han pasado 15 años desde que ellos pusieran el broche final al año, pero aun así, Belén Esteban lo recuerda muy nítidamente.

Los mejores consejos de Belén Esteban para las Campanadas

Esteban reconocía en La Revuelta que dar las Campanadas "fue uno de los mejores momentos que yo he vivido en mi vida, lloré mucho". Recordaba que el piso que le dieron en Telecinco no fue del todo de su agrado porque pasaron muchísimo frío." ¿Sabéis lo bueno de Televisión Española? Que vosotros tenéis el mejor piso, porque os dan el de arriba. Vosotros os podéis asomar al balcón y ver como va la Pedroche". "Yo voy a ver las Campanadas con vosotros", afirmaba Belén.

Lalachus le preguntaba a Esteban que si le dan prevención de riesgos por si alguien se atraganta con alguna uva y la de Paracuellos respondía con un no rotundo. Otra cuestión que le rondaba a la presentadora de las Campanadas de este año es que si puedes ponerte pantuflas y Belén le respondía "sí que puedes ponértelas porque no se te ven los pies". Aunque se pasa mucho frío, todo el tiempo que no se está en antena se está bien abrigado, comentaba la de Paracuellos.

Belén Esteban ha relatado la anécdota que vivió cuando dio las Campanadas junto a Jorge Javier Vázquez. "Mi hija era pequeña y me la llevé y ¿sabes lo que me hizo la niña? Me dejó allí tirada y se fue a ver a Anne Igartiburu", se reía la colaboradora de Ni que fuéramos shhh. Durante el rato que ha estado Belén Esteban en plató también han hablado de los estilismos propios para ese día y Broncano afirma "aún no sé que me voy a poner. Unos brilli brilli, un escudo del Atleti en la solapa", bromeaba el presentador.

A la pregunta de si llevaron algún amuleto para ese día, Belén Esteban ha recordado que ambos llevaron unas fotografías de sus padres, fallecidos, y los colocaron en una mesa que tenían cerca para poder tenerlos presentes en una noche tan especial. "Jorge me tenía cogida la mano y de vez en cuando me la apretaba y a mí eso me dio mucha seguridad", confesaba Belén.

Por último, la ex de Jesulín de Ubrique les proponía un reto a Broncano y a Lala, si ellos ganaban el récord de audiencia y se convertían en el programa más visto de las Campanadas, tendría que "aguantarla" en el plató haciendo lo que ella quisiese. En cambio, si perdía, la colaboradora volvería también a La Revuelta, pero serían ellos los que determinasen su labor durante el programa.