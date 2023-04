Antonia Dell'Atte explota contra Ana Obregón: la gran mentira que podría "estallar la tercera guerra mundial"

Antonia Dell'Atte, la exmodelo italiana, ha intervenido en el programa de televisión Sálvame para hablar sobre la reciente maternidad subrogada de Ana Obregón. La noticia ha levantado muchas ampollas en los medios de comunicación y Antonia ha querido ser tajante con el tema.

En el programa, Antonia ha asegurado que no quería pronunciarse sobre el tema para que la polémica no se hiciera más grande, pero ha dejado claro que habla con su hijo acerca de "toda la verdad y toda la mentira" que se ha construido en 33 años.

"No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar, pero no se tienen que dar noticias falsas", ha asegurado. "El humorista ha dicho que Madrid es muy pequeño para encontrar persona patética. Ya está", ha culminado.

Antonia ha dejado claro que si se tiene que pronunciar, "explotará la tercera guerra mundial". Jorge Javier Vázquez le ha invitado a sentarse en el Deluxe, pero Antonia ha afirmado que, por ahora, prefiere ser una espectadora y esperar a que todo se calme.

Entre Antonia y Ana Obregón existe una gran enemistad desde hace más de 30 años, cuando el matrimonio de Antonia y Alessandro Lequio se rompió al ponerle los cuernos con la presentadora. Lequio se separó de Antonia y también de su hijo, con el que estuvo durante más de veinte años sin hablar.

El tema de la maternidad subrogada de Ana Obregón ha generado mucha controversia en los medios de comunicación. La actriz, que perdió a su hijo Aless Lequio en mayo de 2020, anunció recientemente que había sido abuela de un niña gracias a la maternidad subrogada y el esperma congelado de su hijo. Esta noticia no ha sentado bien a Antonia, que ha sido muy crítica con Ana Obregón en el pasado y no ha dudado en dejar clara su opinión al respecto.