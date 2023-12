Ana Obregón estalla contra Alessandro Lequio por lo que ha hecho en el bautizo de Ana Sandra

Ana Obregón ha lanzado un dardo a Alessandro Lequio por su ausencia en el bautizo de su nieta, Ana Sandra. La celebración religiosa, que fue un evento muy especial para Obregón, se vio marcada por la notable ausencia del abuelo paterno de la niña.

En una entrevista exclusiva con la revista ¡Hola!, Ana Obregón expresó su tristeza por la decisión de Alessandro Lequio de no asistir al bautizo de su nieta. A pesar de que biológicamente Ana Sandra es su nieta, Lequio optó por no participar en el evento, lo que dejó a la actriz visiblemente afectada. "No es que estuviera invitado, es que es su abuelo y me encantaría que hubiera estado aquí", ha declarado Obregón, revelando su profundo pesar por la ausencia de Lequio.

Obregón no solo se limitó a mencionar la ausencia de Lequio, sino que también reveló que se puso en contacto tanto con él como con su esposa, María Palacios. "Les he escrito a los dos, a María y a él. Y a Ena, claro, que es su tía, con seis años", ha compartido la actriz, subrayando que todos estaban invitados, pero que ninguno de ellos asistió al evento.

La actitud de Alessandro Lequio ha sorprendido a Ana Obregón, quien expresó su tristeza y desilusión. A pesar de sentir inicialmente dolor por la ausencia, la actriz comentó que con el tiempo esa tristeza se transformará en aceptación. Lequio, por su parte, explicó en el programa Vamos a ver de Telecinco que fue invitado, pero decidió no contestar, manteniéndose al margen desde el nacimiento de la niña.

En contraste con la ausencia de Lequio, Obregón ha destacado otras tres ausencias que le afectaron profundamente: las de su hijo y sus padres. Dirigiéndose a ellos en un mensaje, ha expresado: "Aless, mamá y papá: lo que hubiera dado por teneros a mi lado en el bautizo de Anita. Las tres personas que eché infinitamente de menos, las que hubieran dado la vida por estar ahí".

Alessandro Lequio, por respeto a la madre de su hijo, ha preferido mantenerse al margen y no hacer comentarios públicos sobre la situación, considerándolo un tema doloroso y privado.