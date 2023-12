Lequio insulta de la peor de las maneras a Isabel Preysler: lo que le ha dicho no tiene perdón

En una desagradable situación, Alessandro Lequio ha lanzado fuertes críticas e insultos hacia Isabel Preysler durante la emisión en directo de Vamos a ver en Telecinco. El incidente ha tenido lugar mientras el colaborador comentaba la presentación del documental de la aristócrata en Disney +.

Lequio, conocido por sus comentarios irreverentes, no ha dudado en expresar su opinión sobre el aspecto físico de la madre de Tamara Falcó. "La vi como una momia", ha declarado de manera contundente, mostrando una falta de respeto evidente hacia Preysler. El colaborador ha continuado su ataque con un tono jocoso, haciendo referencia a la ruptura de Preysler con el premio Nobel Mario Vargas Llosa en la Navidad de 2022 después de ocho años de noviazgo. "Ya no tiene el brillo que le daba el Nobel", ha espetado, agregando una capa adicional de burla.

El ataque de Lequio no se ha detenido ahí. Extendió sus comentarios mordaces hacia la decoración navideña de la casa de Preysler, especialmente hacia un árbol de Navidad detrás de ella durante el documental. "Mira, lo mejor de este posado es el árbol de Navidad que tiene detrás con 400 bolas y 200 luces, que ha montado mi cuñada, Natalia Palacios. Le ha costado muchas horas de trabajo", ha ironizado Lequio, destacando el trabajo de su familiar y comparándolo con la aparente falta de reconocimiento de Preysler.

No contento con sus comentarios sobre Isabel, Lequio ha continuado con críticas hacia otras personalidades. Antes de sus comentarios sobre la madre de la Marquesa de Griñón, había atacado duramente ya a Bárbara Rey y a su hijo Ángel Cristo, calificándolos de repulsivos por sus acciones en el pasado.

Estos comentarios de Lequio han generado una reacción negativa entre los espectadores, quienes han expresado su desaprobación en las redes sociales. La polémica en torno a sus palabras no acarreará consecuencias para el colaborador televisivo, pues en Unicorn Content no hay miramientos y parece que él no tiene reparos en expresar sus opiniones controvertidas en público.