El portuense Alejandro Nieto recibe la mejor sorpresa posible en Supervivientes

Alejandro Nieto es la representación gaditana en Supervivientes. El portuense se ha clasificado para la recta final del reality de aventuras, convirtiéndose en uno de los favoritos para ganar la vigente edición. Tras más de dos meses y medio de convivencia, Alejandro era el único que no había recibido la visita de los familiares, siendo algo que arrastraba anímicamente desde hacía ya unas semanas.

Ahora, a pocos días de la semifinal, Alejandro Nieto ha recibido la visita de Julio y Maribel, sus padres. Lara Álvarez ha jugado con el portuense, poniéndole tres puertas delante, pero dándole únicamente una llave. Tras intentar abrir una de las puertas sin éxito, el gaditano ha dado con la puerta correcta. Al abrirla, se ha encontrado con Julio, su padre, al cual ha abrazado como si le fuera la vida en ello.

"Una de las cosas más potentes que ha hecho Alejandro es pescar", arrancaba Lara Álvarez tras recuperarse de la emoción fruto de la sorpresa. "Alejandro de chiquitito en vez de ir a entrenar se iba con los amigos a la playa a pescar", aseguraba Julio, a lo que Alejandro añadía que vivía "al ladito de la playa". Con el juego de la pesca, el padre del aventurero le ha dado algo que parecía un anzuelo. Tras analizar el objeto, Nieto se ha dado cuenta de que en realidad era una llave y ha corrido a probar abrir otra puerta.

Tras abrir una de ellas se ha encontrado con Maribel, su madre. Como haríamos cualquiera de nosotros, Nieto ha roto a llorar de la emoción. "He dicho muchas palabrotas, mamá, lo siento", ha sido lo primero que le ha espetado Alejandro a su madre, mostrándose arrepentido. En ese preciso momento ha vuelto a interactuar Julio, pidiéndole a su hijo que "cuidaras un poco las formas, sobre todo con los compañeros que tienes".

Alejandro, que evitaba mostrar sus lágrimas, ha roto en llantos al hablar de sus progenitores. "Los únicos que siempre están ahí son mis padres. Siempre me han ayudado, me han dado todo, mis malas formas son mías porque mis hermanos no dicen palabrotas. He salido malhablado siempre, pero ellos me han dado mucha educación, he sido un superviviente gracias a ellos, que son dos luchadores, dos trabajadores. En mi casa no hay ni un flojo". Tras volver a abrazarse, Lara Álvarez les ha concedido un rato para estar a solas y charlar en la playa, siendo un gran chute de energía para el aventurero.