Adara y Bosco se separan: ella se va con otro concursante de 'Supervivientes'

Tras la emocionante final de Supervivientes, Adara y Bosco han decidido separarse. A pesar de mantener su relación amorosa, que comenzó en las últimas semanas del concurso, los tortolitos han decidido iniciar el verano por separado. La segunda clasificada de Supervivientes ha decidido tomarse un respiro y disfrutar de unos días de vacaciones lejos de Bosco. Adara Molinero ha anunciado a través de su perfil de Instagram que se va de viaje con Alma Bollo y Jonan Wiergo. De hecho, esta es la razón por la cual ha tenido dificultades para adaptarse a su dieta.

"Voy a comenzar a hacer pequeños cambios en mi alimentación. No comenzaré la dieta esta semana, sino la próxima, porque me voy de viaje con Alma y Jonan, y entre salir a comer fuera, tomar algún vino y disfrutar, no se puede hacer bien y las cosas deben hacerse correctamente", ha afirmado Adara en sus redes sociales.

Además, Molinero ha querido hablar sobre su estado de salud después de participar en Supervivientes. "Quiero que vean mi barriguita. Aún está muy hinchada. Afortunadamente, estoy tomando medidas para solucionarlo. Uf, fatal", ha explicado mostrando su torso. "He ido a ver a Blanca, que es una experta en temas de alimentación y bacterias, y me realizará la prueba de Helicobacter, SIBO (que mide el Síndrome de Sobre crecimiento Bacteriano en el intestino) y otras más. Cambiaré por completo mi alimentación e intentaré tener mi barriguita sana", concluyó.

La noticia de la separación física, que no sentimental, de Adara y Bosco ha sorprendido a muchos seguidores, ya que durante su participación en Supervivientes demostraron un fuerte vínculo y una conexión especial. Sin embargo, parece que las circunstancias actuales han llevado a la pareja a tomar caminos separados en este inicio de las vacaciones estivales.

Adara, por su parte, ha decidido disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de sus amigos Alma y Jonan, dando espacio temporalmente a su relación con Bosco. Además, ha expresado su preocupación por su estado de salud y su deseo de mejorar su dieta para solucionar los problemas de hinchazón que ha experimentado.