Dos concursantes de 'Supervivientes' tontean en el hotel: "A ver si hacemos un trío"

Durante la previa al estreno de Supervivientes 2023 en Honduras, ya se han registrado los primeros acercamientos entre algunos de los participantes. En concreto, Patricia Donoso, quien se hizo popular hace unos meses por su declaración de amor platónico hacia el torero José Ortega Cano, se ha acercado mucho a Diego Pérez, conocido por su paso por La isla de las tentaciones.

Según testigos presenciales, todo comenzó en la piscina, donde Patricia le dijo a Diego: "No me mires así. Es que tienes unos ojos...". A lo que él respondió con un simple "Gracias hombre, gracias". Asraf Beno, que se encontraba observando la situación desde las hamacas, lanzó un comentario sobre el marido de Patricia, a lo que ella respondió con una propuesta sorprendente: "Se animará, a ver si hacemos un trío. Me ves tan inocente...". Patricia también habló sobre su postura frente a las relaciones abiertas, afirmando que no sabía cómo podrían funcionar, ya que ella es celosa. No obstante, dejó entrever que no descarta la posibilidad de explorar otras opciones.

Estos primeros acercamientos entre los participantes del reality han generado gran expectación entre los seguidores del programa, que están deseosos de ver cómo evolucionarán las relaciones entre ellos a lo largo de la temporada. El hecho de que Patricia haya mostrado interés por Diego, y que incluso haya propuesto la posibilidad de un trío, ha sido especialmente comentado en las redes sociales.

Estos son los concursantes de Supervivientes 2023

La nueva edición de Supervivientes, que se estrena esta misma noche, cuenta con un plantel a la altura de lo esperado. A Patricia Donoso, Diego Pérez y Asraf Beno se suman personajes como el influencer Jonan Wiergo, la peluquera Raquel Mosquera o los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo. También participan la experta en realities Adara Molinero, el aristócrata Bosco Martínez-Bordiú, el jugador de rugby Jaime Nava o el paparazzi Sergio Garrido.