Primera imagen de Nacho Palau tras empezar con la quimioterapia

Desde que saliera de Supervivientes, Nacho Palau ha estado ausente de la vida mediática. Pocas semanas después de su regreso a Valencia, el exnovio de Miguel Bosé anunció a sus seguidores que padecía cáncer de pulmón. Una noticia que sacudió a los Palau, pero que Nacho se tomó de la manera más positiva posible. Ahora, ha publicado la primera imagen tras someterse a los primeros ciclos de quimioterapia.

Mirando a cámara, Nacho Palau ha vuelto a dar señales de vida a través de su perfil de Instagram. El superviviente ha posado sin camiseta y, pese a desconocerse el lugar donde se encuentra, fuentes cercanas al valenciano aseguran que está descansando con amigos y su pareja, compatibilizando los últimos coletazos de sus vacaciones de verano con el inicio del duro tratamiento médico.

Si algo está claro es que Nacho Palau es un luchador. El que fuera novio de Miguel Bosé se somete a los primeros ciclos de quimioterapia de la manera más esperanzadora posible. Según las fuentes citadas, Palau se encuentra “fuerte y positivo”, pues está rodeado en todo momento de sus seres queridos.

Una de las personas claves en su proceso de recuperación está siendo su madre. Lola Medina también padeció cáncer de pulmón, es por eso que empatiza a la perfección con su hijo. De hecho, a principios del mes de junio, Lola anunció su recaída, pues los médicos habían localizado otro cáncer. Por suerte, el de pulmón lo detectaron y extirparon a tiempo.

"Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", explicó a principios de verano Medina a Diez Minutos. Algo que se espera también con el de Nacho Palau, posibilitando así su pronta recuperación.