Ortega Cano entra por teléfono en 'Ya es verano' e ignora a Ana María Aldón: "Los dos tenemos la culpa"

La vida de José Ortega Cano sigue teniendo turbulencias. Su día a día se mantiene con la prensa pisando los talentos y el conflicto más presente que nunca dentro de casa. Su mala relación con su todavía mujer Ana María Aldón está protagonizando horas y horas de tertulias del corazón, situando a Gloria Camila en el centro de la detonación de la pareja. Si bien la hija de Rocío Jurado se encuentra inmersa en las grabaciones de Pesadilla en el Paraíso, Ana María Aldón sigue estando en el ojo de huracán.

La colaboradora de Ya es verano acudía al programa como cada semana. Lo que no sabía es que esa tarde las situaciones la pondrían entre la espada y la pared. José Ortega Cano entró por teléfono al programa presentado por Verónica Duranto. Pese a la tensa situación y tener a su mujer presente en el plató, el torero decidió no dirigir ni una palabra hacia Aldón, agravando aún más los rumores de crisis.

"Me siento ridícula", espetó en un momento dado Ana María. "En algunas cosas es cosa de dos, pero, en otros, hay demasiada gente", aseguró, recriminando a su marido la actitud entonada en su intervención. Al parecer, la diseñadora y el diestro siguen sin hablarse, en un conflicto que roza lo surrealista. Una guerra abierta sin precedentes en la relación.

En la intervención telefónica, Ortega Cano ha explicado que está viviendo una situación complicada con su pareja. "Nos falta comunicación y los dos tenemos la culpa. Es como si no existiéramos", detalló, añadiendo que "la vida es muy corta, se viven pocos años y tenemos que templar los ánimos".

Pese a su visible malestar, el torero aseguró que sigue enamorado de Ana María. "Eso lo llevo muy dentro de mí. En algún momento he podido tener deslices con algunas palabras, pero lo que creo es que nos falta comunicación y diálogo", insistía.

Por su parte, Ana María aseguraba que "somos padres de un niño y tenemos que tomar decisiones nosotros dos, no dieciocho". La tensión se podía palpar, pero antes de colgar, Ana María quiso señalar algo. "Me gusta que hayas entrado en este tono, porque no me gusta verte alterado ni enfadado, y, ni mucho menos, gritando", culminaba.