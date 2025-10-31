'Tu cuento de Halloween abrió la "programación del terror" en Puerto Real

Puerto Real ha comenzado a celebrar las actividades que el Ayuntamiento ha preparado para celebrar Halloween, y que contemplan citas para todos los públicos y edades. En la Biblioteca Municipal 'Luis Baltaser Pacheco Villalba' se ha celebrado el primero de los actos programados: 'Tu cuento de Halloween'. Fue una sesión de animación a la lectura y posterior taller de dibujos y manualidades, dirigida a niños y niñas de entre 5 y 10 años que se divirtieron con esta propuesta que combinó el misterio y la fantasía con el fomento de la imaginación y el amor por los libros.

Con esta actividad se abría la programación de Halloween organizada por la delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real. El programa continúa hoy viernes y se se va a prolongar hasta el domingo 2 de noviembre. A lo largo d etodo el fin de semana el Centro Cultural Rosa Butler se transformará en 'El laberinto de las pesadillas', un recorrido inmersivo de terror con actividad actoral en vivo. La actividad no está recomendada para personas sensibles, fotosensibles o con afecciones cardiovasculares, debido a su intensidad.

Los pases se organizarán por edades:

Viernes 31 : de 19:00 a 23:00 h – para mayores de 10 años (acompañados de un adulto)

: de 19:00 a 23:00 h – para mayores de (acompañados de un adulto) Sábado 1 : de 19:00 a 00:00 h – para mayores de 16 años

: de 19:00 a 00:00 h – para mayores de Domingo 2: de 19:00 a 23:00 h – para mayores de 16 años

Además, esta noche de 31 de octubre, a partir de las 22:00 horas, la Plaza de Jesús será el escenario del Baile de Disfraces de Halloween, amenizado por la Orquesta Alldara Show, en una noche pensada para disfrutar con música, disfraces y diversión. Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar en estas actividades y se recuerda que algunas de ellas pueden generar momentos de tensión o miedo, por lo que se recomienda tener en cuenta las indicaciones de edad.