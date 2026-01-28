El tiempo en Cádiz: La borrasca Kistin destroza la carpa de Carnaval en Puerto Real

El viento destroza la carpa del Carnaval en Puerto Real durante el paso de la borrasca Kristin

Los vientos de hasta 100 km/h que traído consigo la borrasca Kistin han acabado destrozando la carpa instalada en la Plaza Rafael Alberti de Puerto Real. La infraestructura, que se instaló para la pasada Navidad y va a permanecer en la Plaza hasta el Carnaval, había sido reforzada con correas y bloques de hormigos. Ese refuerzo ha hecho posible afianzar la carpa, pero no se ha podido evitar que el viento acabase desanclando parte del techo y destrozando la infraestructura por uno de sus laterales.

Un bombero tras precintar parte de la Plaza Alberti / C. P.

Los Bomberos del Consorcio Provincial, junto a efectivos de la Policía Local, acudían a primera hora para intentar amarrar algunas de las lonas sueltas y acordonar la zona por cuestiones de seguridad, bajo la supervisión del personal de Cultura y Fiestas que ha estado también desde primera hora.

Puerto Real activa el Nivel de Preemergencia

Después de que la AEMET activase el Aviso Naranja por vientos y fenómenos costeros, el Ayuntamiento de Puerto Real activó también el nivel 0 de preemergencia, dentro del Plan Municipal de Emergencias. Se procedió al cierre de las instalaciones municipales al aire libre como medida preventiva, y a estas se añadieron otras como el Mercado de Abastos y la taquilla del Teatro Principal.

Desde el Ayuntamiento se instaba también a los padres y madres a que estuviesen a informarse a través de IPASEN, donde se comunicarán las indicaciones relativas a la actividad educativa.

Recomendaciones del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento se recuerda que las alertas ofrecen recomendaciones, pero el sentido común y la prudencia deben primar por encima de todo.