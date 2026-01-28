El tiempo en Cádiz: La borrasca Kistin destroza la carpa de Carnaval en Puerto Real
Los Bomberos del Consorcio Provincial y Policía Local han acordonado la Plaza Alberti
Borrasca Kristin en Cádiz, en directo | Todas las incidencias por los vientos de casi 100 kilómetros por hora
Los vientos de hasta 100 km/h que traído consigo la borrasca Kistin han acabado destrozando la carpa instalada en la Plaza Rafael Alberti de Puerto Real. La infraestructura, que se instaló para la pasada Navidad y va a permanecer en la Plaza hasta el Carnaval, había sido reforzada con correas y bloques de hormigos. Ese refuerzo ha hecho posible afianzar la carpa, pero no se ha podido evitar que el viento acabase desanclando parte del techo y destrozando la infraestructura por uno de sus laterales.
Los Bomberos del Consorcio Provincial, junto a efectivos de la Policía Local, acudían a primera hora para intentar amarrar algunas de las lonas sueltas y acordonar la zona por cuestiones de seguridad, bajo la supervisión del personal de Cultura y Fiestas que ha estado también desde primera hora.
Puerto Real activa el Nivel de Preemergencia
Después de que la AEMET activase el Aviso Naranja por vientos y fenómenos costeros, el Ayuntamiento de Puerto Real activó también el nivel 0 de preemergencia, dentro del Plan Municipal de Emergencias. Se procedió al cierre de las instalaciones municipales al aire libre como medida preventiva, y a estas se añadieron otras como el Mercado de Abastos y la taquilla del Teatro Principal.
Desde el Ayuntamiento se instaba también a los padres y madres a que estuviesen a informarse a través de IPASEN, donde se comunicarán las indicaciones relativas a la actividad educativa.
Recomendaciones del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento se recuerda que las alertas ofrecen recomendaciones, pero el sentido común y la prudencia deben primar por encima de todo.
- Evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las horas de mayor intensidad del viento.
- Asegurar objetos en balcones, azoteas y terrazas que puedan caer a la vía pública (macetas, mobiliario, toldos, etc.).
- Evitar el tránsito por zonas arboladas, parques, paseos marítimos y áreas expuestas al viento y al oleaje.
- No acercarse a espigones, rompientes ni zonas costeras, especialmente durante el aviso por fenómenos costeros.
- Extremar la precaución al conducir.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
- Para cualquier emergencia, llame al 112.
- Para cualquier incidencia, la ciudadanía puede contactar con la Jefatura de la Policía Local en el teléfono 856 21 33 66.
