Los agentes que salvaron a la mujer en la estación de Puerto Real: "Apenas hubo tiempo para reaccionar"

El vídeo de la actuación de dos policías nacionales en la estación de Renfe de Puerto Real, en el que salvan a una mujer de ser arrollada por un tren, se viralizó el pasado viernes cuando la propia policía lo hizo público para felicitar a los agentes.

Héctor Ayala y Antonio Artacho fueron los dos agentes de Policía Nacional que impidieron que una mujer de 39 años fuese arrollada por el tren gracias a su rápida actuación. Según han relatado a este periódico los propios policías, uno de ellos aún en prácticas, ambos acudieron a la estación alertados por varias llamadas ciudadanas que informaban de que una mujer estaba intimidando a los pasajeros. “De hecho, cuando nosotros llegamos, había gente que salía de la estación atemorizada por la situación y en los andenes no había nadie a excepción de la mujer”, explica Antonio Artacho.

Cuando esta persona se percató de la presencia policial, se mantuvo recostada en uno de los bancos. “Se hacía la dormida. No quería problemas y quería estar sola”, dicen los agentes. Pero los policías no terminaban de fiarse de su actitud y ante la posibilidad de que se pudiesen repetir los altercados, decidieron quedarse en el andén. “La verdad es que no preveíamos sus intenciones, pero por fortuna nos quedamos allí y pudimos evitar la gran tragedia”, apunta Héctor Ayala.

Tal y como se puede ver en el vídeo que la policía publicó el pasado viernes (los hechos ocurrieron una semana antes, el 14 de octubre) cuando el tren hace su entrada en la estación, la mujer se levantó del banco y se dirigió hasta la vía con la intención de tirarse.

“Nosotros estamos de espalda al tren y el ruido era ensordecedor. No pensamos en nada más que frenarla porque no hubo tiempo para reaccionar”. Antonio recuerda que “mi compañero reaccionó antes que yo. La agarró de un brazo, e inmediatamente yo le agarré del otro, la arrastramos y la sentamos en el banco”.

Tras atenderla para intentar tranquilizarla, los agentes solicitaron la presencia de los servicios sanitarios, que desplazó hasta la estación a una unidad del DCCU (Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria ) de Puerto Real. Posteriormente fue trasladada a la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Puerto Real.

Tanto Héctor como Antonio huyen del calificativo de “héroes” que le han regalado los ciudadanos en las redes sociales. “Nosotros hacemos nuestro trabajo. Entendemos a la gente porque es verdad que salvar una vida siempre considerado heroico, pero nosotros lo que estamos es muy orgulloso de haber salvado la vida de una persona”, dice Artacho.

Además, Héctor apunta de que “actuaciones como esta, en la que se salva la vida de una persona, se producen a diario gracias a la labor de los compañeros y compañeras de la Policía Nacional, y también hay que reconocer su trabajo porque no siempre hay una cámara grabando”.

Esta actuación ha sido la primera de este calado, o al menos la primera en convertirse en mediática para Antonio Artacho, que es Policía en prácticas. Esa mañana patrullaba junto a Héctor y no se imaginaba todo esto “Yo no me esperaba que esto tuviese tanta repercusión y ha sido una buena forma de empezar en el cuerpo, salvando una vida junto a mi compañero”, dice el joven orgulloso.

El primero en felicitarle fue su propio compañero, quien asegura que “si él no hubiese estado a mi lado no hubiese sido posible. Esto es así, entras a trabajar y nunca sabes lo que puede pasar, por eso nos alegramos mucho de que tuviese un final feliz”.