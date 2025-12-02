Rock D' Akí Puerto Real: fecha, horarios y grupos confirmados

El Festival Rock D´Akí Puerto Real 2025 se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre en la carpa instalada en la Plaza Poeta Rafael Alberti del Paseo Marítimo de Puerto Real, desde las 15:30 hasta las 2:00 horas, con un cartel integrado por ocho bandas y un enfoque centrado en la diversidad musical, la participación juvenil y la presencia de mujeres en escena.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha explicado que el festival mantiene la esencia de lo que denomina “rock de aquí”: la mayoría de los grupos —salvo los cabezas de cartel— cuentan con componentes de Puerto Real, reforzando el vínculo con la escena local y ofreciendo oportunidad a formaciones jóvenes.

El programa incluye a Albertucho, Trashtucada, Gérmenes, Festykids, Más Madera, El Clan del Sur, Los del Fondo y Espiral, esta última banda incorporada tras una sustitución por motivos personales de otra banda prevista. Ramírez destacó que los cabezas de cartel también aportan identidad territorial, ya que Albertucho y Gérmenes forman parte de la escena andaluza y Trashtucada procede de la provincia de Cádiz. La concejala subrayó que Festykids facilitará que niños y niñas vivan su primer contacto con la música en directo y el formato festival, mientras que esta edición alcanza un récord de participación femenina en las bandas participantes.

En la presentación intervino Rosa Amor, bajista de Más Madera, quien compartió la experiencia de su grupo y su participación en la jornada. La preparación del festival ha contado además con la colaboración del profesional puertorrealeño Javier Rondán, vinculado a ediciones anteriores y a proyectos musicales del municipio, cuya asesoría técnica ha contribuido a la construcción del cartel y la coordinación del evento.

La Asociación de Músicos de Puerto Real, que se había desvinculado de la organización por falta de entendimiento con el ayuntamiento, gestionará el servicio de barra. La entrada es libre hasta completar aforo y no requiere inscripción previa. Rock D´Akí 2025 se integra en la programación cultural municipal para reforzar la participación ciudadana y dinamizar la vida musical de la localidad.