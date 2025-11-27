Célia Ruiz lanza 'Navidad, Navidad', su regalo musical para estas fiestas

La cantante y compositora puertorrealeña, Célia Ruiz, no se ha resistido a la Navidad. El pasado 20 de noviembre estrenó en todas las plataformas digitales su propuesta para estas fiestas, ‘Navidad, Navidad’, que desde este jueves ya tiene también videoclip oficial.

El tema, compuesto por Célia Ruiz (letra) y Rafael Foncubierta (música), que también es productor, se ha grabado en los estudios de Grabaciones Sumergidas, con la participación de Denilson Santos (batería), Javi Bermúdez (bajo), Pablo Gago (saxo), Rafa Macías (trompeta) y Rafa Foncubierta (piano). Todos ellos acompañan a la inconfundible voz de Célia Ruiz, que una vez más se anima a cantar en castellano.

En ‘Navidad, Navidad’ celebra la fiesta con un tema que transmite alegría y lo que la llegada de la Navidad supone para la artista. “Ojalá os guste y que la disfrutéis estas fiestas tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola”, dice la cantante en una de sus publicaciones.

La cantante natural de Puerto Real, reconocida recientemente como Artista Emergente 2025 por la Fundación Princesa de Girona, ha estado trabajando en este proyecto, al mismo tiempo que ampliaba su proyección internacional. Y es que el pasado mes de septiembre llevó su música a Londres, donde protagonizó una pequeña gira de cuatro conciertos

Con un estilo que transita entre el pop íntimo y la canción de autor, Célia Ruiz se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena actual. Sus canciones, cargadas de emoción y verdad, han tenido un fuerte impacto en Latinoamérica, especialmente en México y Argentina, donde se viralizaron en redes sociales.

Entre sus últimos temas destacan ‘I’ll Be Fine’, un relato sincero sobre la depresión y la resiliencia, y ‘Me perdono’, una declaración de autoaceptación y fuerza personal, que supone, además, la grabación de su primer single en español en acústico.