Célia Ruiz, el talento de Puerto Real que sana y enamora

No es lo mismo contarlo que cantarlo, ni mucho menos vivirlo en primerísima persona. Y, sin embargo, en ocasiones el discurso traspasa la tinta del papel y logra impregnar la realidad toda con el mantra de que la música cura el alma.

La de Célia Ruiz necesitaba consuelo y, ante todo, comprensión para poder resurgir. De esa necesidad de volcar en el arte la absoluta tristeza y convertirla en algo bello nació la emotiva I’ll be fine (Estaré bien), una carta musical donde relata su lucha personal contra los demonios interiores, los nuestros propios, que atormentan e impiden que veamos con claridad los rayos del sol, tan intensos en el cielo de Puerto Real durante esta entrevista a la cantante y compositora.

Porque al final del proceso, todo irá bien si se encuentran las herramientas adecuadas. “Mis padres lo sabían, estaba diagnosticada con depresión y con suerte ellos estaban ahí apoyándome. Pero claro, ¿cómo llegas tú a entender a una persona que está así? Me frustraba un poco el hecho de que ellos veían que yo estaba mal y a lo mejor se enfadaban, pero porque no sabían cómo ayudarme”, reflexiona la artista puertorrealeña sobre su lucha personal contra esta enfermedad mental que padeció en 2020.

"No me veo en un concurso televisivo. Ahora mismo lo descarto pero quizá, en un futuro, cambie de idea”

El resorte que impulsó el viraje hacia la esperanza se lo sugirió su psicóloga, según cuenta. “Escríbeles una canción a tus padres para explicarles cómo te estás sintiendo tú en estos momentos y hacerles entender que estás así pero que, al final, vas a estar bien, me decía. Y esa es la historia”. Con final feliz y sonoro a la vista del resultado.

En unos tiempos de vértigo donde la salud mental salta a las mesas de debate con una frecuencia inusitada y muy necesaria, la mejor manera de comprenderla, aceptarla y superarla es, sin duda, mostrarla con nombres y apellidos. “No funciono de otra forma que no sea contando mi verdad, lo que a mí me sucede también le estará sucediendo a otra persona y quiero que se sientan acompañados de alguna forma, decir: no estás solo, yo también paso por lo mismo que tú”, resume el cometido de su trabajo artístico esta risueña gaditana que estudió arte dramático. “Desde pequeñita quería ser actriz –confiesa–. Lo de la música vino por sorpresa, porque me escucharon cantar en el colegio y me lo propusieron. Y desde entonces no me he vuelto a bajar de un escenario. Descubrí que se me daba bien y que a la gente también le gustaba”, relata la cantante y compositora, que tiene ya en su haber el álbum Don’t let me fall (2016) y el EP People who need people (2023).

Aquella etapa escolar, además, le hizo coincidir con otro creador puertorrealeño, Gonzalo Hermida, participante del primer Benidorm Fest y ganador de la última edición del formato televisivo Dúos increíbles. Programas que no llaman la atención de Célia Ruiz. “Pienso que hay que estar preparado para presentarse a un programa de este formato, psicológica y profesionalmente por supuesto. Yo no me veo participando ahora mismo. Ves cosas que dices ¡ay! No me gusta decirlo –concreta–, pero a veces un poco de falsedad siempre hay, al final tienes que enganchar al público. Eso conmigo no va. Ahora mismo lo descarto pero a lo mejor en un futuro cambio de idea. Sí que pienso –matiza– que es un gran escaparate para los artistas que quieren empezar en el mundo de la música. Ahora mismo la industria musical es bestial, están todo el día produciendo artistas nuevos”.

"El respeto que hay al Carnaval o el flamenco en mi tierra es flipante y eso es lo que yo me llevo”

Ese frenético ritmo del negocio lo ha experimentado Célia Ruiz a través de la redes sociales, con sus luces y sombras. Explica que “para los que nos dedicamos al mundo del arte son una herramienta, un escaparate donde puedes enseñar al mundo lo que haces, lo que creas. Pero también tienen un lado malo”. Especifica que “TikTok es un arma de doble filo en este aspecto” y ejemplifica que "me hice viral con un single en Latinoamérica, tuve un boom desorbitado para mí –ríe– porque de tener poquitos seguidores pasé a 50.000 de la noche a la mañana, eso fue abrumador. Pero igual que llegó, se fue. Es muy difícil mantenerlo y estar con ideas nuevas porque al final si haces lo mismo, la gente se aburre. Fue un momento de decir: vamos a parar. Me estaba quemando la creatividad”, recuerda.

Sobre sus próximos planes, comparte que “estamos con nuevas canciones. Todavía no está en mente si sacar un disco o un EP, pero llegará seguramente. Y también estamos preparando una pequeña gira en acústico, de piano y voz, que creo que con mi estilo puede quedar muy bien. Me acompañará seguramente el pianista Rafael Foncubierta”, cuenta. Y hay más porque “mi fecha más próxima es el día 10 de febrero en Málaga, en un festival de artes vivas que se llama Frente al espejo, con diferentes artistas que nos hemos unido para mostrar un poco de nuestras vulnerabilidades”, detalla. El responsable del evento es Guille Marín, también director del precioso videoclip de I’ll be fine, rodado entre Málaga y la casa donde pasó su infancia Célia Ruiz en Puerto Real.

Esta artista, que se declara fan de la música británica (Elton John, Queen, Adele, Harry Styles o Emeli Sandé) y el jazz (Ella Fitzgerald, Nikki Yanofsky o Samara Joy), se expresa musicalmente en inglés, aunque “no descarto escribir en español, lo que pasa es que soy muy perfeccionista y me gusta que la letra haga pensar, que no sea fácil. Me cuesta un poquito”, declara.

Lo que no le supone ni un ápice de esfuerzo es alabar a su tierra, aunque en estilo vaya por derroteros distintos. “El respeto que hay al Carnaval o el flamenco aquí es flipante y es lo que yo me llevo”.