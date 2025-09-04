La puertorrealeña Célia Ruiz llevará su música a Londres con una gira de cuatro conciertos

La cantante y compositora Célia Ruiz, natural de Puerto Real y reconocida recientemente como Artista Emergente 2025 por la Fundación Princesa de Girona, continúa ampliando su proyección internacional y este mes de septiembre llevará su música a Londres, donde ofrecerá una pequeña gira de cuatro conciertos en cuatro días.

“La música me ha llevado a lugares inesperados, pero esto se siente realmente especial. No puedo esperar a compartir mis canciones, mis historias y mi corazón contigo en una ciudad tan inspiradora”, dice la propia artista.

Las actuaciones tendrán lugar entre el 10 y el 16 de septiembre, en diferentes salas de la capital británica gracias a la colaboración con Craft Beer Co., que ha apostado por acercar la música de la artista gaditana al público londinense.

Con un estilo que transita entre el pop íntimo y la canción de autor, Célia Ruiz se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena actual. Sus canciones, cargadas de emoción y verdad, han tenido un fuerte impacto en Latinoamérica, especialmente en México y Argentina, donde se viralizaron en redes sociales.

Entre sus últimos temas destacan “I’ll Be Fine”, un relato sincero sobre la depresión y la resiliencia, y “Me perdono”, una declaración de autoaceptación y fuerza personal, que supone, además, la grabación de su primer single en español en acústico.

La artista actuará acompañada por el pianista Rafa Foncubierta, ofreciendo un formato íntimo que busca la cercanía con el público. Con esta gira internacional, Célia da un paso más en su carrera, llevando el nombre de Puerto Real a escenarios internacionales.

Las fechas de la gira en Londres