Se reanudan las obras del IES Virgen del Carmen tras dos años paralizadas

Después de casi dos años paralizadas, las obras de ampliación y mejora del IES Virgen del Carmen de Puerto Real se han reanudado. A principios de este mes de noviembre se firmó la orden de reanudación, y desde entonces, poco a poco, está llegando maquinaria, material y trabajadores. “Lo importante es que ya se está trabajando y esperemos que no se vuelva a parar”, dicen en el centro.

Se cumple así el compromiso que adquirió el nuevo delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento de Puerto Real. A finales del mes de septiembre, poco después de tomar posesión de su cargo, Aparicio se reunió con la alcaldesa, Aurora Salvador; el director del centro, Carlos Muñoz; y la presidenta de la AMPA, Ana Aragón.

Entonces, el 30 de septiembre, se informó de que el Consejo Consultivo había dictaminado favorablemente a la propuesta de resolución del procedimiento tramitado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la segunda modificación del contrato de ejecución del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) y su división con el actual IES Virgen del Carmen.

Una decisión que ha permitido avanzar en un proyecto que se quedó parado, por segunda vez en enero de 2024 y que se ha retomado 22 meses después. Un tiempo que no ha estado exento de protestas lideradas principalmente por la AMPA ‘Las Canteras’.

De momento las obras se centran en la parte nueva, en la construcción de los nuevos edificios que supondrán la creación de un Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) de la familia de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos. Se espera que sea a partir del mes de enero cuando comiencen los trabajos de rehabilitación del actual edificio principal, que es lo que más preocupa a las familias. Y es que esas viejas instalaciones sufren el peso de los años y acarrea proboemas de gravedad, como las continuas goteras y filtraciones de agua.

Hay que recordar que las obras fueron adjudicadas el 16 de agosto de 2022 con un presupuesto de 5,3 millones de euros y dieron comienzo en noviembre de ese año. Sin embargo, desde su comienzo, han sufrido una serie de vicisitudes que han dificultado su ejecución, y que han desembocado en una modificación de proyecto que ha supuesto un incremento en tres millones de euros, sobre el inicial, presupuestándose actualmente en 8,2 millones de euros.

Uno de los motivos principales fue que, durante la ejecución de los trabajos de demolición previstos en el proyecto para la reforma y redistribución del edificio existente del IES, quedó a la vista que los pilares y vigas situadas en las zonas de fachada y del resto del edificio se encontraba en mal estado.

También se van a ampliar las actuaciones (en cubierta y carpinterías) en el edificio de ciclos formativos, ya que durante la ejecución de los trabajos se han detectado nuevas entradas de agua debido al deterioro continuo que sufre el edificio.

Un ambicioso proyecto integral

El IES Virgen del Carmen, situado en una parcela de 42.446 metros cuadrados, cuenta en la actualidad con tres edificaciones diferenciadas: el edificio del IES, la Residencia Escolar Las Canteras y el edificio donde se imparte la formación profesional. En estas tres instalaciones se llevarán a cabo distintas intervenciones que ampliarán la superficie construida del complejo educativo en 2.700 metros cuadrados.

El edificio que alberga el IES será reformado y ampliado para consolidar las tres líneas de secundaria obligatoria y tres unidades de bachillerato. Para ello, se han empezado a levantar dos módulos docentes adicionales a ambos lados del edificio actual. Como nuevos espacios de Secundaria, se crearán un aula de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación plástica y audiovisual, un aula taller y aulas de desdoble y refuerzo. La zona de bachillerato se dotará de tres laboratorios, un aula de tecnología, informática y comunicación, tres aulas polivalentes y un aula de dibujo.

Como nuevos espacios comunes, el edificio del IES se completará con núcleos de aseos para el alumnado y el profesorado, una biblioteca, seis departamentos, despachos para la dirección, la jefatura de estudios, el secretario/a, las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, así como un despacho de orientación. También se habilitará una secretaría y archivo, una conserjería y reprografía, una sala para el profesorado, una cafetería, un almacén general, cuartos para limpieza e instalaciones y zona de aseos-vestuarios para no docentes.

En cuanto al edificio de formación profesional, en el que se implantará el CPIFP de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos, los trabajos convertirán la actual zona ocupada por el comedor y cocina en dos aulas taller para instalaciones térmicas e instalaciones solares, respectivamente. Además, se dotará de dos almacenes y se reformarán sus cubiertas y carpinterías. Por último, se mejorarán las instalaciones y la conexión eléctrica. En el exterior del recinto, se delimitarán lo espacios y se creará un nuevo porche cubierto.