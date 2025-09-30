La Junta anuncia avances para retomar la obra del IES Virgen del Carmen de Puerto Real

Este martes se ha celebrado en la Delegación territorial de Educación en Cádiz una reunión de coordinación entre representantes del IES Virgen del Carmen, el Ayuntamiento de Puerto Real, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), el delegado territorial, José Ángel Aparicio, la Secretaría General, el Servicio de Inspección y el Servicio de Planificación para analizar el estado de las obras de ampliación y mejora del IES Virgen del Carmen (histórica Escuela de las Canteras), un referente en la Formación Profesional de la provincia.

Durante el encuentro se informó de que el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente a la propuesta de resolución del procedimiento tramitado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la segunda modificación del contrato de ejecución del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) y su división con el actual IES Virgen del Carmen de Puerto Real, suscrito con Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U., con financiación europea de los fondos FEDER Marco 2014-2020.

La alcaldesa de Puerto Real, el delegado de educación, el director del IES VIrgen del Carmen y la presienta de la AMPA / DCA

Esta decisión permite avanzar en la modernización de las instalaciones educativas en un centro que por fin verá mejoras significativas tras años de espera. El proyecto refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la educación pública y la Formación Profesional, asegurando que los estudiantes puedan formarse en un entorno moderno y adecuado a los retos del siglo XXI.

José Ángel Aparicio subrayó que “la modificación del contrato garantiza que estas obras puedan retomarse con todas las garantías, asegurando que la Escuela de las Canteras siga siendo un espacio donde cada estudiante pueda desarrollar su talento y proyectarse al futuro”.

Por su parte, la alcaldesa Aurora Salvador y el director del IES Virgen del Carmen, Carlos Villarreal, coincidieron en que este proyecto representa una oportunidad extraordinaria para la formación profesional en Puerto Real, con repercusión muy positiva a todos los niveles, una gran apuesta de futuro, y agradecieron la implicación de todas las instituciones en un esfuerzo conjunto que pronto permitirá ver resultados tangibles para toda la comunidad educativa.

Un proyecto que transformará el centro

Las obras, que tienen por objeto la ampliación y reforma del centro para la implantación de un Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) de la familia de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos, tenían un presupuesto de adjudicación de 5.315.651 euros, y dieron comienzo el 23 de noviembre de 2022, dentro del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Sin embargo, desde su comienzo, "las obras han sufrido una serie de vicisitudes que han dificultado su ejecución, y que han desembocado en una modificación de proyecto que ha supuesto un incremento en tres millones de euros, sobre el inicial, presupuestándose actualmente en 8,2 millones de euros", asegura la Junta

El IES Virgen del Carmen, situado en una parcela de 42.446 metros cuadrados, cuenta en la actualidad con tres edificaciones diferenciadas: el edificio del IES, la Residencia Escolar Las Canteras y el edificio donde se imparte la formación profesional. En estas tres instalaciones se llevarán a cabo distintas intervenciones que ampliarán la superficie construida del complejo educativo en 2.700 metros cuadrados.

El edificio que alberga el IES será reformado y ampliado para consolidar las tres líneas de secundaria obligatoria y tres unidades de bachillerato. Para ello, se han empezado a levantar dos módulos docentes adicionales a ambos lados del edificio actual. Como nuevos espacios de Secundaria, se crearán un aula de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación plástica y audiovisual, un aula taller y aulas de desdoble y refuerzo. La zona de bachillerato se dotará de tres laboratorios, un aula de tecnología, informática y comunicación, tres aulas polivalentes y un aula de dibujo.

Como nuevos espacios comunes, el edificio del IES se completará con núcleos de aseos para el alumnado y el profesorado, una biblioteca, seis departamentos, despachos para la dirección, la jefatura de estudios, el secretario/a, las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, así como un despacho de orientación. También se habilitará una secretaría y archivo, una conserjería y reprografía, una sala para el profesorado, una cafetería, un almacén general, cuartos para limpieza e instalaciones y zona de aseos-vestuarios para no docentes.

En cuanto al edificio de formación profesional, en el que se implantará el CPIFP de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos, los trabajos convertirán la actual zona ocupada por el comedor y cocina en dos aulas taller para instalaciones térmicas e instalaciones solares, respectivamente. Además, se dotará de dos almacenes y se reformarán sus cubiertas y carpinterías. Por último, se mejorarán las instalaciones y la conexión eléctrica. En el exterior del recinto, se delimitarán lo espacios y se creará un nuevo porche cubierto.