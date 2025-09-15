El curso arranca con protestas en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real

No todo ha sido tranquilidad en el regreso a las clases de los alumnos de Secundaria en Puerto Real. En el IES Virgen del Carmen, una protesta de familias, alumnado y profesorado, ha marcado el inicio de la vuelta a las aulas. El motivo no ha sido otro que la situación en el centro educativo no ha cambiado desde que cerró sus puertas el término del pasado curso escolar.

Las obras de ampliación y mejora del instituto de la Villa no se han retomado tal y como prometió la Delegación Territorial de Educación, y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos dice estar ya cansada de promesas vacías y fechas que no se cumplen. La última previsión fue retormarlas en el segundo trimestre del año.

“Las promesas se las han llevado el viento y no han comenzado las obras tal y como habían prometido. Ya no sabemos qué es lo siguiente que vamos a hacer porque, ¿quién se va a responsabilizar si a algún alumno le pasa algo cuando lleguen de nuevo las lluvias?”, se preguntaba Mónica Mures, una de las madres responsables de la AMPA ‘Las Canteras’.

La realidad del día a día en el instituto de la Villa la definía claramente una de sus profesoras, Noemí Infantes, que junto a otros compañeros se sumaron a la protesta. “En el centro estamos cada vez más hacinados en aulas que no reúnen las condiciones mínimas para poder trabajar de manera digna”, dijo. “Es absurdo que tengamos pizarras digitales de última generación en aulas que se inundan y en las que tenemos que separar a los alumnos estratégicamente para que no les caigan goteras encima”, explicó la profesora.

A esto sumó la pérdida de recursos en el centro, como la sala de profesores y aulas de música, plástica y tecnología, “que son muy necesarias”. Lo más sangrante ha sido también la pérdida de la biblioteca para transformarla en aula, teniendo en cuenta que el centro recibió hace unos años el Premio Andaluz al fomento de la lectura.

Ahora, la AMPA tiene sus esperanzas puestas en el encuentro que el próximo día 30 de septiembre van a mantener con el nuevo delegado Territorial de Educación, José Ángel Aparicio, al que también asistirá la dirección del centro y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.

En la protesta participó este lunes el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto Real, José Antonio Montilla, quien, además de apoyar a los padres en nombre del equipo de Gobierno, adelantó que tienen pendientes con la administración autonómicas otros asuntos relacionados con el estado de los centros educativos de la Villa.

Las obras en el instituto puertorrealeño para la creación de un Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) y su división con el actual IES, arrancaron a finales de 2022 y ya debían de haber finalizado. Sin embargo, desde su comienzo han sufrido distintos problemas que han dificultado su ejecución, que han desembocado en una modificación de proyecto y un incremento presupuestario. Se ha pasado de un presupuesto de 5,3 a 8,2 millones de euros. En primer lugar, la aparición de una antigua cimentación obligó a la suspensión de la obra y a la tramitación de un primer modificado de proyecto; posteriormente, las deficiencias estructurales del edificio de la residencia escolar, que estaba previsto reformar y ha tenido que ser desalojado; y por último, la necesidad de tramitar un segundo modificado de proyecto para incorporar la mejora estructural del edificio de Secundaria, que supuso una nueva suspensión de las obras, aún paradas.