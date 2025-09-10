El nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz: "Vengo para trabajar por una educación integral, formadora, equitativa e inclusiva"

Era el primer inicio de curso para José Ángel Aparicio como delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz. Se estrenaba en la bienvenida oficial celebrada en el CEIP Reyes Católicos de la capital expresando el orgullo de encontrarse "en un colegio de reconocido prestigio en toda Andalucía. Referente en el bilingüismo. Un centro importante donde la inclusión y la convivencia son palabras mayores".

Aparicio, quien dijo llegar al cargo "con una ilusión tremenda y una mochila cargada de trabajo", reconoció la singularidad de la capital en materia educativa. "Es cierto que Cádiz es singular, con 60 por ciento de educación concertada y 40 por ciento pública. Pero la concertada también está sostenida con fondos públicos", apuntó. "Vengo con la ilusión de trabajar por una educación integral, que sea formadora, equitativa, inclusiva… ese es el reto que tenemos todas las personas que nos hemos dedicado siempre a la educación", añadía el delegado antes de desglosar las inversiones realizadas por la Junta en materia educativa para este curso, tanto en la comunidad autónoma como en la provincia gaditana.

A la vuelta al cole en el CEIP Reyes Católicos también se sumó el alcalde de Cádiz, Bruno García, que deseó suerte "a todos y a cada uno" de los escolares de la ciudad y a los profesores, "que son esenciales".

Para el primer edil "es una buena noticia que cada año seamos capaces desde las administraciones públicas de ofrecer una educación gratuita, como tiene que ser, y yo creo que ese camino siempre hay que reforzarlo".

Admitió que "quedan cosas por hacer y por mejorar". "Nosotros como ayuntamiento hemos hecho más de 50 intervenciones en colegios. El año que viene vamos a hacer un esfuerzo más importante, en el verano", concluyó.