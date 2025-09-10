La nueva forma de dar la bienvenida a los alumnos: el CEIP Reyes Católicos de Cádiz se convierte en un aeropuerto

Las bienvenidas a los alumnos el primer día de clases ya no son lo que eran. Desde hace algún tiempo se antoja casi obligado (algunos colegios aún resisten) festejar por todo lo alto la vuelta al cole después de dos meses y medio de vacaciones. Equipos directivos y profesores se afanan por otorgar una espectacularidad a lo que siempre fue una recepción cordial y sencilla. Nuevos tiempos. El estreno oficial del curso en el CEIP Reyes Católicos, con políticos presentes, ha puesto en la palestra esta nueva corriente.

El centro se había convertido en una terminal de aeropuerto para escenificar su ambicioso proyecto de este año. "Destino plurilingüismo" para un centro modélico en el bilingüismo (español-francés) desde hace 25 años. Su director, Alberto Román, disfrazado de piloto, se acompañaba de una tripulación (el profesorado) que debe llevar este año a los alumnos, que portaban sus billetes de avión, hacia el nuevo proyecto de español-francés-inglés.

Fuera, del colegio, antes de la entrada, se sucedían los abrazos que materializaban los reencuentros. Padres fotografiando a sus hijos y alumnas como Julia Guillén Alarcón acogiendo la vuelta con "muchas ganas" por el viaje de fin de curso a París que le espera junto a su clase. Con este premio en el horizonte se harán más llevaderos los nueve meses de estudios para despedirse del colegio en 6º de Primaria.

Al patio se accedía a través de un arco 'detector de metales' forrado con globos que hacía las veces del control de un aeropuerto con cacheos incluidos (el alcalde, Bruno García, también fue cacheado). Luego, el piloto-director mencionaba a todos los cursos para que subieran a bordo (las clases) junto a las profesoras-tripulantes y empezar así el viaje educativo.

El director, en su papel de piloto de esta compañía aérea Reyes Católicos, expresaba que sera "muy emocionante para nuestro colegio este curso, ya que nos iniciamos en la andadura del plurilingüismo, después de 25 años de bilingüismo. Prometemos entusiasmo, alegría y motivación. Sabiendo que habrá turbulencias y peligros, pero con la ilusión de llegar a un buen destino".

Los 440 alumnos de este centro de la avenida emprendían así la misma aventura que los del resto de colegios de la ciudad (6.549 en total). El viaje acabará en junio, esperando aterrizar todos sin contratiempos.