El curso escolar comienza en Cádiz capital con más de 300 alumnos menos que en 2024-2025

Un padre besa a su hija a la entrada de un colegio en la capital gaditana.

Se acabó lo bueno. Después de dos meses y medio de vacaciones, más de 6.500 escolares inician este miércoles el curso en la capital gaditana, en las enseñanzas de 2º ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria. Vuelven a las aulas de los 27 colegios de la ciudad, 13 concertados y 14 públicos. En ninguno de ellos se ha producido cierre de líneas, aunque el descenso del número de alumnos mantiene en peligro a más de un centro.

Concretamente, en total inician las clases 6.549 escolares, 4.859 en Primaria y 1.690 en Infantil. Las cifras evidencian una acuciante disminución de pupitres con respecto a hace dos cursos, cuando el total alcanzó los 7.592 alumnos, lo que supone una pérdida de un poco más de 1.000. En comparación con el curso 2024-2025, cuando se matricularon 6.912, habrá 363 escolares menos en las aulas de la ciudad. Y es que sigue descendiendo el número de matriculaciones en 3 años -baja a 491- que no logra reponer el número de escolares que salen de 6º de Primaria, alrededor de un millar.

Desglosado el total, en Infantil comenzarán el curso 491 escolares en 3 años (seis más que las solicitudes recogidas en el proceso de escolarización de abril), 554 en 4 y 645 en 5. En cuanto a Primaria, serán 664 en 1º, 718 en 2º, 793 en 3º, 857 en 4º, 871 en 5º y 956 en 6º. Los datos no engañan viendo el número de alumnos descendente del último al primer curso: en los próximos años, aunque hay un leve repunte de la natalidad con los nacidos en 2023 que ocasionaría un ligero aumento de pupitres en 3 años para el curso 2026-2027, las cifras seguirán descendiendo. Con estas cifras, el curso que vienen no estarán ya en Primaria los 956 alumnos de 6º y en 3 años entrarían poco más de 500. De nuevo, una cifra en negativo.

Cifras aparte, el curso comienza con las mismas críticas de las organizaciones que representan a las familias de los colegios públicos, basadas en la desatención que sufren desde la Consejería de Desarrollo Educativo en favor de la enseñanza concertada. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la provincia de Cádiz, Fedapa, ha solicitado a la Junta un cambio en la oferta educativa, ya que solo un 30 por ciento del alumnado está matriculado en centros públicos. Fedapa alude a la singularidad educativa de la capital, donde se desangra lo público y para lo que pide reducir los conciertos para evitar más cierres de colegios como el Adolfo de Castro hace un año.

Otra de las quejas de Fedapa es la supresión, por parte de la Junta, de los auxiliares de conversación de lengua extranjera (casi 2.000 en toda Andalucía) con los que desde hace dos décadas han contado los centros bilingües. La Junta de Andalucía tomó la decisión después de haber sido sancionada por la Inspección de Trabajo a causa del régimen laboral de los ayudantes extranjeros.

Las medidas que pide la Flampa

La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padre de Alumnado de centros públicos en la capital (Flampa Gades) reclama medidas urgentes a la administración educativa para que se garanticen la calidad y la igualdad en la escuela pública.

● Mejoras en infraestructuras: reparación de aulas, techos, baños y patios, con transparencia en la dotación de materiales de higiene y mantenimiento.

● Equipamiento tecnológico actualizado: muchos centros TIC trabajan con equipos de hace 20 años.

● Material didáctico innovador: dotación de recursos para música, deporte, arte, huertos escolares, radio y teatro.

● Atención adecuada a alumnado con NEE y NEAE: más recursos especializados y personal de apoyo.

● Restablecimiento de puestos docentes: cubrir las jubilaciones y reforzar la plantilla.

● Espacios escolares seguros y accesibles: entornos libres de ruidos y contaminación, con accesos sin riesgos.

● Comedores escolares sostenibles: comedores propios en los centros, con alimentos de proximidad y empleo local, frente a los modelos de comida industrial y empresas externas.

Docentes para reforzar lengua y matemáticas

Mientras tanto, la Junta saca pecho. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, resaltaba hace unos días la incorporación de 3.000 docentes específicos para reforzar las áreas de lengua y matemáticas. En declaraciones a los medios, Castillo reconocía que "tenemos casi 19.000 alumnos menos", aunque subrayaba que se trata de una "mala noticia" compensada por una "buena noticia más, porque estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande en atender a la diversidad y en apoyar a todo el alumnado para que alcance las mejores cotas de éxito escolar".

La titular de Educación detallaba que esta semana se incorporan los niveles de Infantil y Primaria con unos 707.000 alumnos y 55.000 maestros en 2.700 centros, y destacaba que "tenemos los mejores profesionales del mundo", ya preparados para la llegada del alumnado el próximo día 10.

Castillo incidía en que este curso se ha puesto el foco "especialmente en esos refuerzos de lengua y de matemáticas", al considerarlos esenciales para atender las necesidades detectadas. Recordó que el sistema educativo andaluz lo conforman 1.800.000 alumnos y que, además de los casi 109.000 docentes de la pública, cuenta con unos 17.000 en la concertada y unos 15.000 trabajadores de Administración y Servicios.

Asimismo, quiso remarcar el papel del personal de apoyo y el funcionamiento de aulas matinales, comedores y transportes, dentro de un sistema que, según aseguró, "trata de que lleguen todos los recursos a donde son necesarios".