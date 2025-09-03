La Flampa Gades denuncia el abandono de la escuela pública de Cádiz

La Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cádiz (FLAMPA GADES) alerta de que el curso escolar comienza en la ciudad en una situación crítica para la educación pública, fruto de recortes históricos y de una planificación deficiente que deja en clara desventaja a miles de familias y estudiantes gaditanos. Tras el cierre del CEIP Adolfo de Castro hace dos cursos y la reducción más severa en recursos públicos de las últimas décadas, la realidad es que mientras se incrementa la inversión en la enseñanza privada-concertada, los centros públicos afrontan un deterioro que pone en riesgo el derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones.

Actualmente, solo un 30 por ciento del alumnado gaditano está matriculado en centros públicos, pero en ellos se concentra el 90% del alumnado con necesidades educativas especiales, lo que evidencia un desequilibrio que las administraciones no han sabido revertir. “Las familias estamos cansadas de suplir las carencias de la administración. No puede ser que las AMPA o AFA tengan que financiar desde papel higiénico hasta arreglos básicos de los colegios, cuando sabemos que eso es una ilegalidad. La educación pública no puede sostenerse sobre la buena voluntad de las familias, sino sobre un compromiso firme de inversión y planificación”, ha señalado Raúl Lucas, presidente de la FLAMPA GADES.

Ante esta situación, reclaman a la administración educativa andaluza medidas urgentes que garanticen la calidad y la igualdad en la escuela pública de Cádiz capital como las mejoras en infraestructuras (reparación de aulas, techos, baños y patios, con transparencia en la dotación de materiales de higiene y mantenimiento); equipamiento tecnológico actualizado, pues muchos centros TIC trabajan con equipos de hace 20 años; material didáctico innovador: dotación de recursos para música, deporte, arte, huertos escolares, radio y teatro; atención adecuada a alumnado con NEE y NEAE: más recursos especializados y personal de apoyo; restablecimiento de puestos docentes: cubrir las jubilaciones y reforzar la plantilla; espacios escolares seguros y accesibles: entornos libres de ruidos y contaminación, con accesos sin riesgos; comedores escolares sostenibles: comedores propios en los centros, con alimentos de proximidad y empleo local, frente a los modelos de comida industrial y empresas externas.

Con todo, la federación advierte que la escuela pública gaditana "no puede seguir siendo la gran olvidada, y hace un llamamiento a las administraciones a escuchar de manera real y efectiva a las familias, que son quienes cada día sostienen los colegios con su esfuerzo, familias que apuestan por la educación que nos hemos dado como sociedad".