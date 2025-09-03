Las fechas del curso escolar 2025-2026 en Cádiz: todos los festivos, puentes y vacaciones

El nuevo curso escolar 2025-2026 en Cádiz ya tiene todas sus fechas definidas y con ellas llega un calendario que marcará el día a día de familias, alumnos y docentes. A lo largo del año académico habrá jornadas lectivas, pero también festivos nacionales, autonómicos y locales que darán lugar a puentes prolongados y periodos de descanso. Desde el Día de la Patrona hasta el tradicional Lunes de Carnaval, sin olvidar las vacaciones de Navidad y Semana Santa, el calendario queda repleto de momentos clave que conviene anotar para una mejor organización.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha fijado el arranque de las clases en septiembre y su finalización en junio, adaptando la planificación a los distintos niveles educativos. Sin embargo, lo que más suele interesar a las familias son los días no lectivos: esas jornadas de respiro que permiten disfrutar de celebraciones locales o preparar escapadas en los puentes más largos.

Días festivos y no lectivos en Cádiz para el curso 2025 - 2026

El calendario escolar incluye descansos por motivos estatales, autonómicos y locales, además de algunos días no lectivos designados en la provincia. Estos son los días a tener en cuenta:

7 de octubre (martes) : festivo local – Día de la Patrona.

: festivo local – Día de la Patrona. 10 de octubre (viernes) : día no lectivo provincial.

: día no lectivo provincial. 13 de octubre (lunes) : festivo nacional trasladado – Día de la Hispanidad.

: festivo nacional trasladado – Día de la Hispanidad. 8 de diciembre (lunes) : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Del 22 de diciembre al 7 de enero : Vacaciones de Navidad.

: Vacaciones de Navidad. 16 de febrero (lunes) : festivo local – Lunes de Carnaval.

: festivo local – Lunes de Carnaval. 27 de febrero (viernes) : festivo autonómico – Día de la Comunidad Educativa en Andalucía.

: festivo autonómico – Día de la Comunidad Educativa en Andalucía. Del 30 de marzo al 5 de abril : Vacaciones de Semana Santa.

: Vacaciones de Semana Santa. 1 de mayo (viernes) : Día del Trabajador.

: Día del Trabajador. 4 de mayo (lunes): festivo local no lectivo.

Inicio y final del curso

El calendario fija que las clases en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial comenzarán el 10 de septiembre, mientras que para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional el arranque será el 15 de septiembre. El final del curso se sitúa en el 22 de junio para todas las etapas, cerrando así un ciclo de 175 días lectivos de media.

Puentes destacados para las familias

Este curso ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos. Uno de los más atractivos llegará en octubre, con el festivo de la Patrona, el día no lectivo provincial y la Fiesta Nacional, que se encadenan en apenas una semana. A ello se suma el puente de Carnaval, que permitirá a muchas familias disfrutar de unos días extra a mediados de febrero, y el descanso prolongado de Semana Santa a finales de marzo.

Un calendario a tener en cuenta

Planificar con antelación las vacaciones escolares es fundamental para muchas familias, especialmente aquellas con hijos en diferentes etapas educativas. Además de organizar viajes o actividades de ocio, este calendario también sirve de guía para prever el ritmo de estudios y preparar con calma los periodos de evaluaciones.

En definitiva, el curso 2025-2026 en Cádiz no solo estará marcado por las clases y los exámenes, sino también por un calendario de festivos y vacaciones que permitirá alternar el esfuerzo académico con los necesarios momentos de descanso.