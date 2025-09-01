Estas son las mejores escuelas infantiles públicas de Cádiz

Con septiembre ya en marcha y el curso escolar a punto de comenzar, las familias de Cádiz se preparan para una etapa clave: la incorporación de los más pequeños a las escuelas infantiles. Para los niños de entre 0 y 3 años, estas primeras experiencias educativas son fundamentales, tanto en lo pedagógico como en la conciliación laboral y familiar. Ante la elevada demanda de plazas y la importancia de elegir el centro adecuado, plataformas como Micole.net elaboran listados con las escuelas infantiles públicas mejor valoradas, todas ellas con precios que no superan los 100 euros mensuales o incluso gratuitas.

A continuación, se destacan las escuelas infantiles públicas mejor puntuadas de Cádiz capital, en base a las valoraciones de las familias y a la información recopilada por Micole.net.

1. Escuela Infantil Virgen del Rosario

Valoración: 4,9 (7 opiniones)

Dirección: Calle Murillo 27, Cádiz

Este centro público, laico y mixto encabeza el listado gracias a las valoraciones casi unánimes de las familias. La atención cercana y el buen ambiente educativo son sus puntos fuertes. Además, se encuentra dentro del rango económico más asequible, con coste gratuito o inferior a 100 euros.

2. Escuela Infantil Santa María

Valoración: 4,2 (15 opiniones)

Dirección: Calle San Juan de Dios 27T, Cádiz

La Escuela Infantil Santa María se mantiene como una de las opciones más consolidadas de la ciudad. De carácter público, laico y mixto, destaca por la satisfacción general de las familias, que valoran la implicación del profesorado. Su precio también se sitúa por debajo de los 100 euros mensuales.

3. Escuela Infantil Doctora Josefina Fornell

Valoración: 5,0 (1 opinión)

Ubicación: Cádiz (código postal 11007)

Aunque solo cuenta con una reseña, la Escuela Infantil Doctora Josefina Fornell ha recibido la máxima puntuación posible. Se trata de un centro público, laico y mixto, que forma parte de la red de escuelas de acceso gratuito o con un coste mínimo.

4. Escuela Infantil Los Dálmatas

Valoración: 3,7 (6 opiniones)

Dirección: Barbate 4, Cádiz

Pese a obtener una valoración algo inferior a la de otros centros, Los Dálmatas figura entre las escuelas infantiles más recomendadas dentro del tramo de precios bajos. De carácter público, mixto y laico, mantiene una buena acogida por parte de las familias y garantiza un coste inferior a los 100 euros.

Escuelas infantiles del primer ciclo (0–3 años)

Además de estas opciones, Micole.net incluye otros centros públicos en Cádiz ciudad dentro del primer ciclo de Educación Infantil, que también destacan por sus valoraciones positivas y su bajo coste:

Colegio Virgen de la Palma: con una valoración media de 3,5 (6 opiniones), se encuentra en la Avenida Campo del Sur 49. De carácter público, mixto y laico, ofrece plazas con precios por debajo de los 100 euros.

con una valoración media de 3,5 (6 opiniones), se encuentra en la Avenida Campo del Sur 49. De carácter público, mixto y laico, ofrece plazas con precios por debajo de los 100 euros. Escuela Infantil Dora Reyes: con una nota de 4,6 (19 opiniones), situada en la Avenida Ana de Viya 36. Este centro público, mixto y laico cuenta con una amplia experiencia y es uno de los mejor valorados por las familias gaditanas.

La elección de una escuela infantil suele estar marcada por la cercanía, la calidad de la atención y, por supuesto, la accesibilidad económica. En Cádiz, estas opciones públicas se consolidan como una garantía de confianza para quienes buscan la mejor atención en los primeros años de vida sin que el presupuesto familiar se vea comprometido.

Con la inminente vuelta a las aulas, las familias disponen de un recurso útil en Micole.net para comparar valoraciones y conocer la oferta educativa disponible. Las escuelas infantiles públicas señaladas se convierten, de este modo, en una referencia clara para quienes buscan calidad, seguridad y precios asequibles en la ciudad.