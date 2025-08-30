La vuelta al colegio: cómo facilitar la adaptación de los niños a la rutina escolar

El inicio del curso escolar marca cada año el regreso a la rutina para miles de niños y familias. Tras unas semanas de vacaciones, en las que los horarios se flexibilizan y las actividades de ocio ganan protagonismo, el paso a la disciplina del colegio puede resultar complejo. Psicólogos y pedagogos coinciden en que la adaptación requiere paciencia y constancia, tanto por parte de los menores como de los adultos que los acompañan en este proceso.

El descanso, clave para un buen rendimiento académico

Uno de los aspectos más importantes en la transición es la recuperación de los horarios de sueño. Según la Asociación Española de Pediatría, los niños en edad escolar deben dormir entre 9 y 11 horas diarias para garantizar un correcto desarrollo físico y cognitivo. La falta de descanso repercute directamente en la concentración, la memoria y el rendimiento académico.

Los especialistas aconsejan establecer rutinas de sueño estables, evitando el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse y creando un ambiente tranquilo en el dormitorio. La instauración de horarios regulares para ir a la cama y levantarse es considerada fundamental para que el inicio del curso se viva con menos cansancio.

Alimentación equilibrada para afrontar la jornada

La vuelta al colegio también implica recuperar hábitos alimenticios adecuados. Un desayuno completo que incluya lácteos, cereales y fruta está considerado esencial para comenzar la jornada con energía. Además, se recomienda preparar almuerzos saludables para el recreo y reforzar el consumo de frutas, verduras y proteínas a lo largo del día.

Los expertos recuerdan que una dieta equilibrada no solo favorece el rendimiento escolar, sino que también contribuye al bienestar emocional de los niños. Evitar productos ultraprocesados, reducir el azúcar y priorizar alimentos frescos son pautas que las familias deberían seguir durante todo el curso.

Organización y responsabilidad desde casa

La preparación del material escolar, la planificación de las actividades extraescolares y la organización de los tiempos de estudio forman parte de la rutina que debe retomarse con el inicio de las clases. Los psicólogos educativos recomiendan involucrar a los niños en estas tareas para fomentar su autonomía y responsabilidad.

Se considera útil que los menores participen en la preparación de la mochila, la elección de la ropa para el día siguiente o la distribución de su tiempo libre. Esta implicación les ayuda a asumir poco a poco el control de sus obligaciones y a reducir la sensación de imposición.

Apoyo emocional y comunicación constante

El regreso a las aulas puede generar en algunos niños sentimientos de ansiedad o nerviosismo. El reencuentro con los compañeros, la adaptación a un nuevo profesor o el temor a no cumplir con las expectativas académicas son situaciones habituales en estas fechas.

Los expertos subrayan la importancia de escuchar a los menores, validar sus emociones y ofrecer un entorno de confianza en el hogar. Mantener un diálogo abierto y sin juicios es fundamental para detectar posibles dificultades y acompañarlos en el proceso de adaptación. En este sentido, se aconseja que los padres pregunten a diario cómo ha ido la jornada escolar, mostrando interés por los aspectos positivos y ofreciendo apoyo en los negativos.

Recuperar rutinas de forma progresiva

La vuelta a la rutina no debería producirse de manera brusca. Los profesionales recomiendan iniciar la adaptación unos días antes del inicio oficial del curso, restableciendo horarios de comida, sueño y estudio. Asimismo, es aconsejable introducir actividades relacionadas con el aprendizaje, como la lectura o juegos de memoria, para estimular el interés intelectual sin generar presión.

La combinación de descanso adecuado, alimentación equilibrada, organización en casa y apoyo emocional constituye la base para que los niños encaren el curso con motivación. Los especialistas recuerdan que el objetivo no debe centrarse únicamente en los resultados académicos, sino en el bienestar integral del menor.