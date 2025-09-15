La bandera de Palestina ondea en el IES Manuel de Falla de Puerto Real para denunciar el "genocidio"

El IES Manuel de Falla de Puerto Real, como el resto de centros de educación Secundaria ha comenzado hoy las clases. Lo ha hecho con total normalidad, recibiendo a los aproximadamente 700 alumnos que estudian Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos en sus aulas. “Para nosotros es un día de fiesta porque un centro sin alumnos no es nada, y la verdad es que empezamos el curso con mucha ilusión”, expresaba el director del centro, Pedro Gallardo, en este primer día de clases.

Desde primera hora de la mañana, de forma escalonada, el alumnado ha ido llegando el centro para la jornada de presentaciones, en la que han conocido a sus tutores, compañeros y las normas del centro.

El alumnado, nada más poner un pie en el centro, se ha encontrado con una bandera palestina que el centro ha colocado en uno de los árboles del jardín principal. “Es cierto que la vuelta al curso se ha hecho con total normalidad, pero no podemos obviar que lo hacemos con la pena de que se siga perpetrando un genocidio en Palestina. Somos muy conscientes de ellos y el alumnado también”, expresaba el director del centro.

Sobre este asunto, hay que recordar que, recientemente, el claustro del profesorado del IES Columela de Cádiz mostró su total rechazo ante el “intento de intimidación y amenazas” que recibieron a través de una carta anónima para que retirasen la bandera de Palestina y de Ucrania de la fachada del centro, a cuyo repliegue le instó después la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, acogiéndose a una sentencia del Tribunal Supremo. Días después, el claustro respondió en forma de mural solidario con el pueblo palestino en el que puede leerse "Stop genocidio".

En el instituto puertorrealeño confían en que no se llegue al punto de pedir que retiren la bandera, que no está colocada junto a las institucionales, donde si ondea la bandera LGTBI. En cualquier caso, ya advierten que “donde se ha colocado es propiedad del instituto”. Explica Gallardo que “es verdad que el edificio es institucional, pero ese árbol (del que cuelga la bandera) lo plantamos nosotros. Con los cual, creemos que nos pertenece. Es la manera de protestar contra el genocidio que se está perpetrando”.