El IES Columela de Cádiz, obligado a retirar la bandera de Palestina de su fachada

El claustro del profesorado del IES Columela de Cádiz ha mostrado su total rechazo ante el intento de intimidación y amenazas que han recibido a través de una carta anónima para que retiren la bandera de Palestina y de Ucrania de la fachada del centro, a cuyo repliegue le ha instado finalmente la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, acogiéndose a una sentencia del Tribunal Supremo.

Los hechos se remontan a dicho escrito que recibió el centro educativo con amenazas y referencias a Vox para que retiraran la bandera que desde hace meses ondea en su fachada en solidaridad con el pueblo ucraniano y con el palestino ante el genocidio del que este último está siendo víctima a manos de Israel. Ante esta carta, desde el claustro del profesorado se decidió continuar exhibiendo ambas enseñas "al ubicarse por debajo de la línea de oficialidad" donde deben estar las banderas de España y de Andalucía, han comentado fuentes del IES Columela a este medio. Pero, finalmente, la Junta les ha ordenado retirar las banderas de Palestina y Ucrania de la fachada tras consultar a sus servicios jurídicos, según les han comunicado.

Esta situación no ha hecho más que reflotar el espíritu solidario y comprometido de los representantes del instituto gaditano, desde donde aseguran que "si nos dicen que no, seguiremos educando en valores tras el intento de silenciar nuestras convicciones. No cedemos ante amenazas anónimas", expresaban en sus redes sociales antes de que finalmente Educación les instara a retirar las banderas.

Del mismo modo ha provocado el rechazo de la parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, quien ha lamentado en un comunicado a los medios de comunicación que el delegado provincial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, “haya optado por ceder a la presión de la extrema derecha en lugar de apoyar a la comunidad educativa de este centro que ha demostrado, con iniciativas como esta, su defensa de valores fundamentales como la paz, la democracia y los derechos humanos, tal y como se les exige a los centros educativos”.

Adelante Andalucía considera “gravísimo” que el Gobierno andaluz actúe siguiendo las indicaciones de VOX, por lo que exige “explicaciones públicas y una rectificación inmediata”. Además, la parlamentaria ha anunciado que promoverá una iniciativa institucional para ponerse “del lado del claustro, del alumnado y de los derechos humanos”.

Por su parte el delegado de Educación, José Ángel Aparicio, ha explicado este miércoles durante el acto de la apertura del curso escolar que ha tenido lugar en el CEIP Reyes Católicos que "yo he sido director de un centro docente y hay una sentencia del Tribunal Supremo donde nos avisan de cuáles son las banderas que se pueden colocar en las puertas", al ser cuestionado por los medios sobre esta orden.

IES Columela: "La enseñanza no puede ser cómplice del silencio"

Aprovechando esta carta recibida y la respuesta de la Junta de instarles a retirar las banderas, desde el IES Columela quieren reafirmar su compromiso con la paz, los derechos humanos y la justicia. "Nos posicionamos del lado de la dignidad, la vida y el respeto a los pueblos, pues la enseñanza no puede ser cómplice del silencio y nos negamos a mirar hacia otro lado mientras se comete un genocidio contra el pueblo palestino, han dicho contundentes.