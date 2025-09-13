El IES Columela coloca un mural de Palestina tras la orden de retirar las banderas

Apenas un día después de la polémica en torno a una carta anónima y la orden por parte de la Junta de Andalucía de retirar las banderas de Palestina y Ucrania que desde hacía meses ondeaban en la fachada del IES Columela, el claustro respondió en forma de mural solidario con el pueblo palestino en el que puede leerse "Stop genocidio".

Los colores negro, blanco, verde y rojo regresan en modo de mural, un formato que ninguna ley impide lucir en el frente de ningún edificio, bajo las banderas oficiales de Andalucía, España y la Unión Europea, en una zona muy cerquita de las que retiraron -pues se ubicaban bajo la línea oficial-. Un nuevo grito contra "el genocidio en Gaza que seguiremos denunciando", insisten desde sus redes sociales desde el centro gaditano, pues "aunque no podamos mostrar nuestra bandera en la fachada, seguiremos defendiendo la vida y la dignidad humana", explican. "El claustro y PAS del IES Columela no tiene miedo y no dará un paso atrás ante ninguna amenaza ni coacción que nos puedan llegar, pues educar es comprometerse".

El detonante de esta situación fue la misiva anónima que recibió el centro gaditano, en la que se les exigía retirar estas enseñas bajo la amenaza de solicitar a Vox que interviniese ante el Parlamento si no se hacía en un plazo de una semana. Atónitos tras leerla, el profesorado y su claustro decidió trasladarlo a la Junta que, efectivamente, les instó a recogerlas una vez consultados sus servicios jurídicos, acogiéndose a una sentencia del Tribunal Supremo, según explicaron fuentes de la misma administración y su delegado, José Ángel Aparicio, en respuesta a los periodistas en el acto de inauguración del curso escolar.

El gesto del centro y de la administración autonómica desató otra ola de solidaridad con el histórico instituto en las redes sociales, así como la movilización de varios partidos de izquierdas, que denunciaron la respuesta de la Junta de Andalucía por doblegarse a las palabras de una persona que no ha firmado con su nombre y apellidos. Así lo declaró la parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, quien anunció que promoverá una iniciativa institucional para ponerse “del lado del claustro, del alumnado y de los derechos humanos”. Izquierda Unida, a través de su parlamentaria Inma Nieto, también presentará una iniciativa en el Parlamento exigiendo explicaciones a la Consejería y la rectificación inmediata de la retirada, "ya que cercena uno de los principios de la enseñanza como es la educación en valores".