Puerto Real saca a licitación el contrato para gestionar las Escuelas Infantiles Municipales

C. P.

Puerto Real/El Ayuntamiento de Puerto Real ha sacado a licitación el contrato de concesión de servicio de las escuelas infantiles municipales ‘El Cigarrón’ y ‘Triqui Traque’, por un plazo de dos años improrrogable. Este anuncio pospone, al menos durante estos 24 meses, la municipalización del servicio en la que trabaja el equipo de gobierno. Esa idea no se ha abandonado y se sigue profundizando en ella, aunque se es consciente de que no iba a ser posible antes del 1 de agosto de este año, que es cuando comenzaría a funcionar el nuevo contrato. El que está en vigor con la empresa KOALA, que no pude prorrogarse, finaliza el 31 de julio de este año.

Así, con el objetivo de garantizar que el próximo curso comience con normalidad, se lanza un contrato de servicios que arrancaría en agosto de este año y finalizaría con el mes de julio de 2027, sin que se prevea posibilidad de prórroga.

El contrato, que tiene un valor estimado de 1.101.250 euros (531.583 euros para el primer curso académico y 569.667 para el segundo), servirá para cubrir la atención socioeducativa en ambas escuelas, además de la prestación de los servicios de aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, para niños y niñas de edades comprendidas entre cero y tres años (Primer ciclo de Educación Infantil).

La Escuela Infantil Municipal ‘El Cigarrón’, en la zona de Las Canteras, comenzó su funcionamiento en 1988, y cuatro años mas tarde arranco la actividad educativa en ‘Triqui Traque’, en la barriada de las 512 viviendas.

Actualmente, el Ayuntamiento de Puerto Real tiene vigentes sendos convenios de colaboración (del 2021 al 2025) suscritos con la Agencia Pública Andaluza de Educación, con el objeto de gestionar las ayudas destinadas a fomentar la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en ambas escuelas. Igualmente se está tramitando los convenios de colaboración para los próximos 4 años.

Hay que recordar que, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, el nuevo adjudicatario quedará obligado desde el inicio del servicio a la subrogación de los contratos de trabajo de todo el personal afecto al servicio, respetando los derechos económicos, laborales y sociales legítimamente adquiridos.

El número de plazas previsto en las escuelas en de 158 en total: 74 para ’El Cigarrón (8 de cero años, 26 de un año y 40 de dos años) y 82 para ‘Triqui Traque’ (8 de cero años, 26 de un año y 48 de dos años). Sin embargo, hay que recordar que los datos de nacimiento en la localidad reflejan la tendencia a la baja de la tasa de natalidad que viene experimentando la provincia de Cádiz, que podrían condicionar el servicio. En 2021 fueron 295 los nacimientos en la ciudad, 260 en 2022, 223 en 2023 y 224 en 2024.

No obstante, la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a una leve recuperación de la tasa bruta de natalidad de la provincia de Cádiz en los próximos cinco años, que se podría extrapolar a Puerto Real.

En cualquier caso, la demanda real del servicio de atención socio-educativa es difícil de prever debido a la influencia de múltiples factores. La calidad del servicio, el precio, las ayudas económicas de la Junta de Andalucía a las familias y la evolución demográfica de la localidad son determinantes.

La previsión de la demanda del servicio se fundamenta en la ocupación que ha tenido en estos últimos tres cursos escolares y en la evolución de la población de la localidad. Así, la previsión de ocupación aproximada es del 94,55 % para la Escuela Infantil ‘El Cigarrón’ y un 90% para la Escuela Infantil ‘Triqui-Traque’, según los criterios de ocupación media de los tres últimos cursos escolares y la evolución de la natalidad.

Por otra parte, se estima una ocupación media del 85 % del servicio de comedor, para las dos escuelas y en todos los niveles. Respecto a la ocupación media del servicio de aula matinal y servicio de aula de tarde en el alumnado de Alumnado tercer curso y dado que no se tiene estadísticas de la prestación por separado de dichos servicios, se estima la ocupación de un 50% aproximadamente para ambos servicios para las dos escuelas.