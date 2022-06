Los más pequeños reconquistan la Feria en el Día del Niño

Los verdaderos protagonistas del Jueves de Feria son los más pequeños. Se celebró el Día del Niño, y las calles del infierno se llenaron por completo de familias que aprovecharon los descuentos en las atracciones. También se creó un espacio “libre de ruido”, a primera hora de la tarde, con la idea de mejorar la estancia en la Feria para las personas con TEA.

Y aunque la escena de este jueves era prácticamente la misma de cada jueves de feria, para muchos niños y niñas era una auténtica novedad. “Tiene seis años, pero para él es cómo su primera feria, porque la última vez que vinimos, antes de la pandemia, hace ya tres años y no se acordaba de lo que era una feria”, decía la madre de un pequeño que esperaba con nervios la cola de una de las atracciones.

Porque si algo hubo en la feria fueron colas: para sacar tickets y para subir a los ‘cacharritos’. “Y eso que hoy son más cortos que el resto de días”, aseguraba otro de los padres, convencido de que “las atracciones son más baratas pero duran menos tiempo. Aunque bueno, a mi eso me viene bien: menos gasto, menos tiempo de espera, y la niña sale del antojo”.

En cualquier caso, la feria se contaba este jueves por viajes. “Podemos montarnos en cinco sitios”, calculaba un grupo de jóvenes de entre once y trece años, que vivían su primera feria “solo, con los amigos”. Pero eso sí, vigilados por un grupo de padres que, en procesión, seguían sus pasos de cerca.

Era un día especial también para los feriantes. “Qué ganas teníamos de ver esto lleno de gente”, comentaba la responsable de la pequeña noria. “La pandemia nos ha sacudido pero bien. No hemos podido trabajar, nos hemos comidos los ahorros y no hemos tenido ayudas. El año pasado tuvimos un pequeño respiro con el Vive Park, pero no es lo mismos ni mucho menos, así que estábamos deseando volver a las ferias”.