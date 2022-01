En huelga de hambre: "De aquí no me muevo aunque me cueste la vida"

Desde el pasado viernes, José Ángel Bódalo (49 años), vecino de la barriada Río San Pedro, está acampado en la puerta de acceso al recinto hospitalario de Puerto Real. Allí ha iniciado una huelga de hambre que dice no va a abandonar hasta que alguien ponga fin al calvario que denuncia estar sufriendo por un “error médico” que nadie quiere asumir, y por el que sufre el llamado ‘Síndrome de la Nariz Vacía’.

Según relata, en 2014 se sometió a una septoplastia en el Hospital Universitario de Puerto Real para corregir un problema en el tabique nasal, una intervención bastante común. “Antes de la intervención me ofrecieron operarme también de los cornetes inferiores, pero yo rechacé esa intervención puesto que en 2011 ya me habían operado de ello en Cádiz y había dado buenos resultados. Además, me habían dicho en el hospital que los cornetes eran unas estructuras que cuanto menos se toquen, mejor”, explica José Ángel Bódalo, al tiempo que muestra un informe médico en el que se recoge de forma detallada que “se le plantea al paciente la radiofrecuencia de los cornetes inferiores pero prefiere esperar al resultado de la septoplastia”. El rechazo de José Ángel a esa intervención aparece hasta dos veces en su informe médico.

Tras la operación para corregir su tabique nasal, José Ángel recuerda que empezaba a sentirse “muchísimo peor”, y comenzó entonces un peregrinar por distintos hospitales para intentar encontrar una solución a sus problemas. “Recurrí a una clínica privada donde me realizaron un TAC, a través del que se descubrió que lo que había habido era una amputación de los cornetes inferiores”, lamenta José Ángel.

Los cornetes inferiores, una vez amputados, no vuelven a crecer y, por tanto, no realizan su importante función: calentar, humedecer y filtrar el aire que respiramos. Es entonces, en una clínica de Madrid a la que también acudió, cuando a José Ángel se le diagnostica el llamado ‘Síndrome de la Nariz Vacía’, una patología cuyos principales síntomas son la sequedad de la mucosa nasal, congestión del resto de los tejidos nasales y la pérdida de la sensibilidad al flujo aéreo nasal ya que, al respirar, el aire pasa demasiado rápido, demasiado frío y demasiado seco, lo que puede provocar que los pacientes sufran aturdimiento, mareo e incluso sensación de falta de aire.

Síntomas que afectan a la calidad de vida y que en casos como el de José Ángel, le han impedido seguir desarrollando su trabajo de calderero en la industria Naval porque “no rendía igual que el resto de compañeros y hace ya casi cinco años que tuve que dejarlo”. Además de esto, es habitual que quienes lo padecen, como es el caso de José Ángel, sufran falta de concentración, ansiedad y depresión clínica.

Bódalo ha iniciado una huelga de hambre porque quiere una solución a su problema médico. “En el SAS me dicen que no tienen tratamiento para mi problema, pero sí hay una alternativa de reconstrucción en una clínica privada, que tiene un coste de más de 15.000 euros. Yo no quiero otra cosa que tener calidad de vida”. Ya ha presentado una denuncia por la vía administrativa que ha sido rechazada y ahora ha acudido a la vía penal. “Yo de aquí no me muevo hasta que me arreglen el problema, aunque me tenga que morir aquí porque llevo ya siete años luchando”, afirma.

Sobre este asunto, fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han asegurado a este periódico que el paciente ha tenido varias intervenciones, y que la primera de ellas fue en una clínica privada y no en el hospital de Puerto Real. Además, aclaran que el paciente ha interpuesto diferentes reclamaciones que han sido respondidas por parte del Hospital

Por otro lado, las mismas fuentes se refieren a que existen sentencias desestimatorias a la denuncia que José Ángel Bódalo ha presentado. Una interpuesta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cádiz donde el fallo, de marzo de 2020, de dicho Juzgado es desestimatorio por entender que “no existe un nexo causal” y que “el daño no es imputable a la administración sanitaria”. Y otra, de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que con fecha diciembre de 2021, falla: “ No haber lugar al recurso de apelación”.