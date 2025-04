Cómo montar una caseta en la Feria de Puerto Real 2025: requisitos, precios y plazos

C. P.

Puerto Real/El Ayuntamiento de Puerto Real ha publicado las bases para la adjudicación de espacios y posterior funcionamiento de las casetas de la Feria de Puerto Real 2025, que se celebra del 4 al 9 de junio en el recinto ferial de ‘Las Canteras’.

¿Qué tipos de casetas se pueden montar?

Como en anteriores ediciones, se establecen dos tipos de casetas: tradicionales y no tradicionales. Las casetas registradas como tradicionales deberán tener la mayor parte de su superficie ocupada por mesas y sillas, y estar iluminadas con luz clara. Un requisito fundamental será disponer de cocina y elaborar en ella comidas típicas de Feria, así como estar ambientadas con la música folclórica andaluza habitual en las Ferias, principalmente sevillanas, flamenco y rumbas. Habrá una excepción en la sobremesa (de 16:00 h a 20:00h y a partir de las doce de la noche) para poder disfrutar de música de otros estilos.

Las casetas que no cumplan estos requisitos será consideradas como “no tradicionales”. Estas son las conocidas popularmente como “casetas de la movida”.

La calle Cojito Pavón se reserva de manera estricta para la instalación de casetas de tipo "tradicional". En el resto del recinto, podrán instalarse casetas de tipo "tradicional" y "no tradicional", siempre en función del espacio dispuesto para ello.

Como norma general, todas las casetas deberán estar abiertas al público sin discriminación alguna ni control de entrada, mientras se cumpla el aforo establecido y no se altere la normal convivencia de la clientela. Como excepción a esta norma, se admitirán casetas tradicionales que limiten el acceso a alguna zona de su caseta, siempre y cuando tengan otros espacios abiertos libremente al público en cualquier circunstancia.

En este punto hay que recordar que los adjudicatarios de casetas podrán solicitar al Ayuntamiento, como una condición específica de admisión, impedir el acceso a las personas de edad inferior a dieciocho años. Este deberá aplicarse durante todo el periodo de apertura de la caseta, y anunciarse en la entrada de la misma mediante un documento que será expedido por el Ayuntamiento. No se permite, en ninguna de las formas posibles, el cobro de entradas para acceder a las casetas.

Estará prohibido fumar en todas las casetas de acceso al público en general. Sólo se permitirá fumar en los espacios al aire libre, entendiéndose como tal, aquel espacio no cubierto, o aquel espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.

¿Cómo solicitar una parcela?

Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la ocupación de parcelas en el recinto ferial, deberán presentar su solicitud por escrito, cumplimentando los anexos disponibles en la web municipal y señalados en las bases, así como la documentación indicada en las mismas. En la Feria de 2025, este plazo se cerrará el 30 de abril. En el caso de que, una vez finalizado el plazo, quedasen parcelas por cubrir en el recinto ferial, el Ayuntamiento podrá ampliar el plazo de recepción de solicitudes.

La solicitud, debidamente cumplimentada, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento según los trámites legalmente establecidos para ello, preferentemente en la sede electrónica (puertoreal.sedelectronica.es; “Instancia General”).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1. Para personas físicas: fotocopia del DNI de la persona solicitante.

2. Para personas jurídicas:

a) Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

b) Escrito firmado y sellado con el sello oficial de la entidad por parte de la representación legal de ésta. En dicho escrito se deberá

acreditar la condición de representante de la misma de la persona solicitante.

3. Propuesta de diseño de la caseta mediante boceto de la misma.

Finalizado el plazo de solicitud, el Ayuntamiento de Puerto Real comunicará a las personas solicitantes que no cumplan con los requerimientos establecidos en la calidad de diseño o cualquier otra condición requerida, un segundo plazo de tres días hábiles para la corrección y/o presentación de una nueva propuesta. En el caso de que no se atendiese este requerimiento en plazo, se entenderá que la persona solicitante desiste de su petición.

¿Qué se valora en las solicitudes?

Una vez recibidas las solicitudes y finalizado el plazo de subsanación, el órgano competente las valorará, y desde la U.A. de Cultura y Fiestas se emitirá un Decreto aprobando la relación de casetas a las que se les ha concedido una parcela en el recinto ferial. Para ello se aplicarán los siguientes criterios que contemplarán dos tipos de circunstancias a tener en cuenta sobre los últimos cinco años de celebración de cada Feria:

1º.- Criterios determinantes:

a) No tener la persona o entidad solicitante deudas pendientes con el Ayuntamiento de Puerto Real. El incumplimiento de este criterio supondrá la no adjudicación de la parcela de feria.

b) Posibles infracciones en las que pudieran haber incurrido quienes ostenten la titularidad de las casetas en los cinco años anteriores, que pueden anular su solicitud o condicionar su ubicación futura.

c) Dimensiones solicitadas y tipo de caseta, determinantes a la hora de la adjudicación según la disponibilidad de las parcelas.

2º.- Criterios puntuables:

a)Experiencia demostrable en el montaje de casetas en la Feria de Puerto Real, valorada en años de montaje, a razón de 2 puntos por año de instalación, con un máximo de 10 puntos. En las casetas instaladas por personas jurídicas, la experiencia demostrable se otorgará a la entidad y no a la persona que la represente. En las casetas instaladas por personas físicas, la experiencia demostrable se otorgará siempre que en la solicitud concurran la misma persona y la misma denominación de la caseta. Si este último aspecto fuese modificado, no se tendría en cuenta la experiencia particular de la persona.

b) Haber recibido el “Premio a la Caseta más saludable” o “Caseta más accesible” en otras ediciones de la Feria de Puerto Real: 0,5 puntos por año premiada por modalidad, a la persona o entidad solicitante, hasta un máximo de 2,5 puntos.

c) Haber recibido algún premio en el Concurso de decoración de casetas de años anteriores en la Feria de Puerto Real: 0,5 puntos por año premiada, a la persona o entidad solicitante, hasta 2,5 puntos.

d)Inversiones realizadas y previstas para la mejora y calidad de las casetas, su estructura o la activad comercial en general: hasta 1 punto.

e)Presentación de otras medidas, además de las obligatorias recogidas en las presentes Bases, de reducción de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida o déficit sensorial: hasta 2 puntos.

f) Presentación de medidas de reciclaje y reducción de residuos: hasta 1 punto.

g)Cualquier mejora ofrecida que repercuta en el mejor funcionamiento de la Feria o en una mayor satisfacción para la ciudadanía: hasta 1 punto.

Así se adjudican las parcelas

Una vez examinados los informes correspondientes se procederá, mediante Decreto, a la adjudicación definitiva de las concesiones de parcelas de cada año. El listado de adjudicaciones será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Puerto Real, y será trasladado a quienes hubieren resultado adjudicatarios.

Se ha establecido una tasa para estas adjudicaciones, que aparece recogida en la Ordenanza Fiscal Municipal. Según el último documento publicado en la web municipal, el precio tanto para casetas tradicionales como para los no tradicionales es de 1,70 euros el metro cuadrado.

Hay que recordar que, entre otros requisitos, las entidades o personas instaladoras deberán tener un “seguro de responsabilidad civil”, tal y como marca la Ley, que cubra las posibles contingencias y accidentes que puedan sobrevenir en las casetas desde el mismo momento del inicio del montaje y hasta su desmontaje. Sin este seguro no se podrá abrir al público la caseta.

Todas las casetas de la Feria deberán ser accesibles / C. P.

Instalación y Montajes

El Ayuntamiento no permitirá asentamiento alguno de material antes del día que se indique para ello. Así mismo, las personas titulares de las concesiones administrativas deberán proceder a la retirada por sus propios medios, y en un plazo no superior a cinco días una vez finalizada la Feria, de todos los elementos que hayan compuesto su caseta, incluidos residuos sólidos urbanos (escombros y otros materiales).

Las entidades o personas que tengan concedida la parcela por el Ayuntamiento podrán contratar con libertad entre las distintas empresas instaladoras, siempre y cuando estas cumplan con la legislación vigente y cuantas medidas de seguridad sean necesarias.

Para garantizar la estabilidad de las estructuras de las casetas, será obligatorio que la persona que ostente la titularidad de la concesión obtenga, una vez instalada esta, y antes de la iniciación del festejo, un certificado de seguridad y solidez visado por el Colegio Oficial correspondiente, que quedará a disposición de los Servicios Técnicos Municipales.Sin este certificado no se podrá abrir al público la caseta.

Accesibilidad

Todas las casetas, de cualquier tipo, deberán ser directamente accesibles desde el exterior, sin barreras físicas o escalones que pudieran impedir el normal acceso y desplazamiento de personas con movilidad reducida.

De igual forma, todas las casetas, del tipo que sean, deberán tener sus vías de acceso y evacuación completamente diáfanas y abiertas al público, sin puertas ni rejas que impidan la libre circulación de las personas. El tamaño de estas vías de acceso y evacuación condicionará el aforo total de la caseta, que se calculará en base a la tipología del público (de pie, sentado en mesa) y del tamaño de las puertas.

Así mismo, todas las casetas, del tipo que sean, contarán de manera general con una sola planta, que será a ras del suelo del Recinto Ferial, con una pequeña zona de tarimas bajas para el baile aficionado. De manera excepcional se autorizarán escenarios para actuaciones profesionales y zonas de público a diferente altura (máximo 60 cm), si cuentan con certificado de instalación y solidez visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Todas las casetas, incluidas las no tradicionales, estarán cubiertas completamente, aunque se autoriza un porche frontal o lateral de 3 metros de ancho como máximo, que estará incluido dentro de las dimensiones autorizadas a la caseta.

Requisitos sanitarios e higiénicos

En materia de salud y consumo los servicios municipales extremarán las medidas para garantizar la seguridad de las personas asistentes, se estará a lo dispuesto por la legislación vigente y se dictarán las normas necesarias para su cumplimiento.

Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos que exige la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El montaje de la caseta deberá quedar finalizado, a los efectos de vertido de residuos y de inspección por los Servicios Municipales, a las 17:00 horas del día anterior a la inauguración de la Feria.

Las inspecciones de casetas se seguirán realizando por los Servicios Técnicos competentes durante el tiempo de funcionamiento del festejo, levantándose las correspondientes actas y denuncias por incumplimiento, que serán utilizadas como base en la iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores.

Controles en la alimentación

a) A efectos de conservación, cámaras independientes para productos alimenticios (carnes, pescados, mariscos, etc.)

b) En caso de alimentos congelados, la descongelación se debe realizar de forma adecuada, por lo que deberá contar con la cantidad adecuada de congeladores y cámaras frigoríficas.

c) Está prohibido la utilización de huevos frescos o refrigerados, solo se utilizarán los pasteurizados.

d) Las tortillas se elaborarán en el momento de ser solicitadas no antes.

e) En caso de exponer algún tipo de alimento, éste debe estar en expositor y temperatura adecuada.

f) No se podrá elaborar mahonesa casera y las industriales deberán estar refrigeradas y en envases individuales.

g) Evitar contacto entre alimentos crudos y comida preparada.

h) Solamente están permitidas las comidas preparadas en la propia cocina de la caseta.

Sobre las instalaciones

Casetas con cocina:

Deberán contar con instalación de agua potable, fría y caliente, lavavajillas y lavamanos accionado de forma no manual en la cocina y en la barra.

Los frigoríficos y cámaras frigoríficas deberán contar con su correspondiente termómetro.

Los servicios higiénicos deberán estar suficientemente separados de las zonas de manipulación de alimentos y previsto de jabón líquido y toallas de un solo uso y deberán tener ventilación al exterior.

Los suelos de la cocina deben ser de cemento o material impermeable y lavable.

Casetas sin cocina:

Deberán contar con instalación de agua potable; fría y caliente.

Deberán contar también con un lavamanos de acción no manual en la barra suficientemente dotado (agua fría y caliente, jabón líquido y toallas de un solo uso).

Los servicios higiénicos deberán estar suficientemente separados de las zonas de manipulación de alimentos y previstos de jabón líquido y toalla de un solo uso y deberán tener ventilación al exterior.

Cuestiones higiénicas:

Utilización de ropa de trabajo distinta a la de la calle, las personas que desarrollen su trabajo en la cocina deberán utilizar delantal y prenda de cabeza.

No comer o fumar mientras se preparan alimentos.

Lavado de manos, siempre que se haga uso de los servicios higiénicos, manejo de utensilios sucios, dinero, etc.…

La superficie de las mesas donde se manipulen los alimentos deberán ser de material impermeable y lavable.

Se recomienda cortinillas de tiras en puertas y mosquiteros en aberturas.

Los cubos de basura, a ser posible, tendrán una tapadera con apertura a través de un pedal, con el fin de garantizar que dichos cubos estén siempre cerrados.

Es importante que el tratamiento de residuos se haga con todo cuidado y separado de otras actividades (preparación de alimentos), debe realizarse en recipientes perfectamente tapados y provistos de bolsas.

Instalación de aseos

Para la apertura de las casetas, será obligatoria la instalación de servicios sanitarios en todas las casetas. En las casetas de menos de 200 m2 será obligatoria la instalación de al menos un servicio sanitario. En este caso el servicio instalado deberá estar obligatoriamente adaptado y ser completamente accesible para personas con movilidad reducida.

En las casetas de más de 200 m2, será obligatoria la instalación de, al menos, dos servicios sanitarios. En este caso, al menos uno de ellos deberá estar obligatoriamente adaptado y ser completamente accesible para personas con movilidad reducida.

Los servicios sanitarios contarán con agua corriente y desagües con arreglo a las normas enunciadas anteriormente, serán cubiertos y estarán ventilados suficientemente, el piso del suelo será impermeable y contará con sumidero, disponiendo el inodoro de cisterna de descarga automática.

Es obligación de los concesionarios mantener los aseos en las debidas condiciones higiénicas y en uso, siendo sancionada la caseta si se incumplen las condiciones más arriba expresadas o los servicios se averían y no son reparados con la debida diligencia.

Es importante aclarar que esta información es solo un resumen de las normas establecidas, que incluyen otras obligaciones que quedan recogidas en las bases publicadas en el web municipal.