Así es la "lamentable" parada de bus en La Chacona: "¿Al Ayuntamiento de Puerto Real no se le cae la cara de vergüenza?"

Un banco entre matorrales, al que hay que acceder estos días atravesando un barrizal, y una vieja puerta de madera, junto a una loza de hormigón, para salvar la cuneta. Así es la parada de autobús que los escolares de la barriada de La Chacona, en Puerto Real, tienen que usar a diario. No tiene marquesina ni un lugar para resguardarse en días de lluvia o viento, como los que se están viviendo en las últimas semanas. De este modo, bajo los paraguas y soportando las inclemencias del tiempo, esperan a diario el transporte público.

Los vecinos lo han denunciado en un video en redes sociales, en el que muestran lo que viven día tras día desde hace años. “Este vídeo es para el Ayuntamiento de Puerto Real, a ver si se le cae la cara de vergüenza”, dice una madre mientras acompaña a su hijo a la parada. “Llevamos años luchando para tener una parada digna para los niños, y han venido a colocar un banco para callarnos la boca ¿Esto es una parada?”, pregunta con mucho enfado.

Parada de autobus de la barriada de La Chacona en Puerto Real / C. P.

La indignación vecinal va creciendo al ver que no tienen solución a una demanda histórica del barrio. En concreto, la vecina que publica el video asegura que su hijo lleva ya cinco años usando este servicio, y desde entonces está esperando.

A esto suman la falta de iluminación. “A las 07:30 cuando van los alumnos de los institutos se tienen que alumbrar con linternas”, dicen otros vecinos. “35 años llevo viviendo en La Chacona y en los años que tengo no se han dignado todavía a poner una triste farola en la parada del final de la carretera. Toda mi vida cogiendo el autobús de noche y sin luz”, dice otra vecina del barrio

El problema se remonta al año 2002, cuando la Dirección General de Tráfico, a través de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes, suprimió hasta 23 paradas de transporte escolar en las zonas rurales de Puerto Real. La zona más afectada por esta decisión de Tráfico fue precisamente La Chacona, que pasó de tener seis paradas en un tramo de dos kilómetros de longitud a no tener ninguna.

Con el paso de los años, se ha intentado poner soluciones al problema. Se han establecidos algunas paradas, que han ido cambiando de ubicación, pero nunca con una solución definitiva y tampoco con una marquesina.

El Ayuntamiento espera informes técnicos

“La situación de esta parada nos preocupa mucho”, dice el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla. El edil ha explicado que el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, se comprometió con el Ayuntamiento a instalar dos paradas de transporte público con marquesinas en la zona de La Chacona (una para cada sentido de la circulación) y que el Ayuntamiento de Puerto Real ha comprado otras dos, para instalarlas también en otra zona de la barriada rural.

Sin embargo, estas no se han instalado aún por cuestiones legales y urbanísticas. “La Diputación de Cádiz, que es la titular de la carretera, se comprometió a hacer un estudio topográfico del suelo, para asegurar que las paradas se instalan con garantías, y también otros con las cuestiones jurídicas pertinentes sobre la titularidad de los suelos donde se van a instalar, ya que no queremos que se haga en una zona que luego de problemas”, ha explicado.

Sobre la instalación del banco, Montilla ha explicado que fue “una petición vecinal y una medida provisional a la espera de que se coloquen las marquesinas”.