El investigador e historiador Manuel Parodi dona una treintena de sus obras a la biblioteca de Puerto Real

Puerto Real/La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha recibido en Alcaldía al investigador e historiador puertorrealeño Manuel Jesús Parodi, miembro de la Academia Andaluza de Historia, que ha hecho entrega de una treintena de títulos que forman parte de su colección de libros, para que formen parte de los fondos del Ayuntamiento.

Entre las obras donadas a la Biblioteca Pública Municipal ‘Luis Baltasar Pacheco Villalba’ hay libros sobre la historia de Puerto Real, pero también otras creaciones sobre arqueología o historia de otras localizaciones, además de alguna obra de poesía.

El escritor puertorrealeaño ha señalado que “tras hablar con la alcaldesa, me decidí por fin a hacerlo, tras superar el pudor que me daba”. Además, anima a otros autores y autoras locales a que sigan su ejemplo. “Esta acción de donar mis libros a la biblioteca municipal busca también animar a otros autores y autoras de Puerto Real a que, si no lo han hecho ya, donen ejemplares de sus libros. Es una cuestión de afecto y de cariño. Animo a que donen sus obras, porque así se incrementará la presencia de los autores y autoras locales en la biblioteca, en el pueblo. Una forma de quedar es la palabra; las ideas tienen su vigor y su peso”.

La primera edil de Puerto Real, Aurora Salvador, ha afirmado que “tenemos la gran suerte de que es historiador y nos cuenta nuestra historia. Ha donado sus creaciones sobre la historia de nuestro pueblo y de otros a la biblioteca municipal. Como alcaldesa, vecina y ávida lectora se lo agradezco. Esta acción supone una apuesta por seguir enriqueciéndonos. Nuestro agradecimiento por este regalo, por esta donación, y por la idea de hacerlo extensivo al resto de autores y autoras de Puerto Real”.