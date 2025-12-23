Equo Puerto Real hace balance del año: "Hemos sentado las bases para un cambio profundo en la gestión de residuos"

Con el cierre del año 2025, Equo Verdes Puerto Real, integrado en el gobierno municipal dentro de la Confluencia de Izquierdas, ha realizado un balance de lo que ha supuesto este año en las áreas que están a su cargo en el Ayuntamiento de Puerto Real.

Virginia Mena, concejala de Salud, Consumo, Cementerio, Bienestar animal, Comercio, Turismo y Deportes, comenzó destacando que “estamos a punto de aprobar el nuevo Plan Local de Salud de la localidad, que ha sido elaborado con la participación de personal sanitario de la zona, centros de salud, especialistas, técnicos de la Junta, personal municipal y asociaciones, además de 400 encuestas realizadas por vecinos y vecinas de la ciudad. En el área de Salud también destacó la apertura del nuevo CTA de la Diputación de Cádiz para la atención de las drogadicciones, “para el que el Ayuntamiento ha cedido unas nuevas instalaciones para que puedan realizar su importante labor”.

Respecto al trabajo realizado en la concejalía de Deportes, destacó la instalación de las nuevas gradas en las pistas deportivas ‘Luis Beardo” del Río San Pedro. “También hemos impulsado un programa de natación para que el alumnado del municipio pueda disfrutar de manera gratuita del Complejo Municipal de Piscinas”. Respecto a la situación del Pabellón Municipal de Deportes resaltó la reciente vía de colaboración que se ha abierto con la Diputación de Cádiz para “estudiar la situación del edificio y discernir cuál es el mejor camino para su recuperación”. Mena también hizo mención a la actualización de la ordenanza del Mercado de Abastos, cuya versión anterior databa de 2015 y “ya necesitaba una adaptación”.

Por último, en el área de Bienestar Animal aseguró que se han dado “pasos importantes” este año. “La campaña CER (captura, esterilización y retorno) de los gatos ferales del municipio se ha ampliado en 3.000€ más, llegando a controlar así varias colonias felinas. También se ha repartido por primera vez pienso para la alimentación de estos gatos, cuyos gastos corrían siempre a cargo de personas voluntarias”, dijo.

También hizo hincapié en la creación del ‘Protocolo Haru’ con la empresa Cemabasa, encargada de llevar la gestión del Cementerio de Puerto Real. “En dicho protocolo se refleja la sensibilidad en un momento tan delicado como es la pérdida de una persona, donde los animales del finado podrán despedirse en las instalaciones habilitadas para ello”.

Por su parte Iván Canca, como responsable del área de Medio Ambiente y Movilidad, en primer lugar, destacó el impulso del “mayor plan de limpieza extraordinario realizado hasta la fecha en el municipio”. Recordó que se han destinado 330.000 euros y que eso supone “el triple del mayor plan realizado hasta ahora por GEN”.

Canca indicó además que este año se han “sentado las bases para un cambio profundo en la gestión de residuos: acabamos de recibir el primer pedido de 75 unidades del contenedor marrón para la materia orgánica, y el año que viene comenzaremos su implantación en el municipio”, aseguró.

Estos contenedores serán con cierre electrónico, “lo que permitirá en un futuro que la tarifa de residuos se establezca en función de la participación en la separación, haciendo el sistema más justo”.

Por otra parte, el concejal verde también se mostró agradecido por haber podido impulsar el Plan de Cambio Climático y reanudar la Asamblea Ciudadana por el Clima con la presencia de distintos colectivos comprometidos del municipio.

En cuanto a Movilidad, Canca destacó la obra realizada en la Plaza de Jesús y calle Soledad, “un espacio que antes era hostil para los peatones e imposible para personas con movilidad reducida, se ha convertido en un espacio amable para la ciudadanía”.

Por otra parte, el concejal verde manifiesto haber continuado con la apuesta que hiciera su antecesor, José Luis Rodríguez Súnico, sobre las plazas de movilidad reducida. El concejal del partido verde indicó que “nuestra ciudad tiene una dotación excesiva de plazas PMR privadas, que ha llevado a descontrol y en ocasiones a un mal uso. Actualmente estamos apostando por la creación de plazas públicas que dan servicio a todas las personas con movilidad reducida que las necesiten”.

Por último, anunció la contratación de sendos trabajos de consultoría para realizar un estudio de la red de carriles bici del municipio y otro de proyectos de urbanismo táctico para pacificar algunos entornos escolares. Trabajos que verán la luz en breve y que se preparan anticipándose a futuras subvenciones que pudieran llegar.