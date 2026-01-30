Detenido en Puerto Real tras incautarle un kilo de cocaína en un trastero y otros dos en la taquilla del supermercado en el que trabajaba

Agentes del Grupo Local de Estupefacientes de la Comisaría de El Puerto de Santa María–Puerto Real han culminado con éxito una compleja y prolongada investigación contra el tráfico de drogas, logrando desarticular un relevante punto de almacenamiento y distribución de cocaína que operaba en la zona de la Bahía de Cádiz. La operación se ha saldado con la intervención de un total de 3 kilos y 569 gramos de cocaína, así como útiles para su manipulación, y con el ingreso en prisión del principal investigado.

La investigación se inició meses atrás, tras detectarse la posible implicación del ahora detenido en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad de Puerto Real y municipios limítrofes. Los agentes llevaron a cabo los oportunos seguimientos y vigilancias, observando conductas compatibles con la ocultación y custodia de droga, lo que permitió consolidar las sospechas iniciales. El pasado 25 de enero de 2026, los investigadores procedieron a la detención del investigado cuando se dirigía a un trastero de su propiedad, lugar que presuntamente utilizaba para el almacenamiento de droga.

Tras la intervención policial, se realizó la inspección del trastero en el momento en que el investigado accedía al mismo, localizándose e interviniéndose más de un kilogramo de cocaína, dispuesta para su almacenamiento y posterior distribución.Dada la relevancia de los hechos, se solicitó con carácter urgente mandamiento judicial de entrada y registro en su domicilio, autorización que fue concedida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real, en funciones de guardia.

En el registro se intervinieron 90 gramos adicionales de cocaína, así como una balanza de precisión, instrumento habitualmente utilizado para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Más de dos kilos de cocaína en la taquilla del trabajo

Posteriormente, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido. Lejos de darse por finalizada la operación, los agentes continuaron con las gestiones policiales mediante un atestado ampliatorio que abrió nuevas líneas de investigación. Estas condujeron hasta el centro de trabajo del detenido, un supermercado, donde disponía de una taquilla de uso personal. Agentes de la unidad de estupefacientes se personaron en el establecimiento y, tras la apertura de la taquilla, hallaron e intervinieron dos bloques de cocaína ocultos entre enseres personales, con un peso total de 2 kilos y 317 gramos.

La operación concluyó con la incautación total de 3 kilos y 569 gramos de cocaína, evitando su distribución en el mercado ilícito y asestando un importante golpe al tráfico de drogas en una zona especialmente castigada por este tipo de delitos.