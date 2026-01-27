Pelea a martillazos en pleno centro de Puerto Real

La Policía Local de Puerto Real, junto a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, intervinieron al mediodía de ayer lunes en una reyerta entre dos personas en la céntrica calle La Palma de Puerto Real.

Fueron muchos los vecinos que presenciaron e incluso grabaron la escena, sobre la que informaron a la Jefatura de Policía Local que se personó en la vivienda donde comenzó la trifulca. Hasta ella llegó a toda velocidad un vehículo del que se bajó un joven que empezó a golpear la puerta con un martillo, con la intención de agredir a otro que se encontraba en el interior de la vivienda.

Cuando este salió del domicilio, portando otro martillo en la mano, golpeó el coche parado en plena calle, antes de que se enzarzasen en una pelea, que acabó en el suelo.

Los agentes de policía, cuando se personaron en la zona, identificaron a ambos. El conductor del vehículo, además de la agresión, fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, tras arrojar una tasa de alcohol superior a la permitida y presentar claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, siendo inmovilizado el vehículo en el que circulaba.

Tras la identificación y la asistencia de ambos implicados por las lesiones que presentaban, se instruyeron diligencias en la Comisaría de Policía Nacional, para su posterior remisión al Juzgado de Guardia.