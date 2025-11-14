La borrasca Claudia chafa planes del fin de semana en Puerto Real, pero no puede con todas las propuestas

Se prometía un fin de semana de muchos eventos en Puerto Real, con distintas propuestas, principalmente culturales que se iban a celebrar al aire libre y que han acabado suspendiéndose a consecuencia de las previsiones meteorológicas. No obstante, otras muchas se mantienen en el calendario, ofreciendo planes dispares.

Uno de los eventos que han caído de la programación, trasladándose al próximo sábado 22 de noviembre, es la propuesta de La Máquina Creativa ‘In Situ’. El evento, uno de los de mayor envergadura del fin de semana, pretendía convertir al parque de El Porvenir en una sala de exposiciones al aire libre, con la presencia de decenas de artistas. Tanto los organizadores como el Ayuntamiento de Puerto real, que colabora en la cita, han optado por aplazarlo una semana.

También se cae del calendario la marcha flamenca anunciada para celebrar el Día Internacional del Flamenco. Estaba prevista para este sábado 15 de noviembre, y queda aplazada debido también a las previsiones meteorológicas. Tras el reajuste de agendas de las distintas academias que participan, se ha acordado celebrar la actividad el próximo martes 18 de noviembre. La salida será a las 17:30 horas, desde la Plaza de Los Descalzos hasta la Plaza de Jesús. Participan las academias de baile de Rocío Campos, Tere Andreu, María Pozo, María Poquet, Luisa Lebrero y María Fernández.

Por otro lado, queda aplazada la actividad medioambiental que la Asociación El Pulmón de la Bahía iba a celebrar este sábado en el Río San Pedro, con una limpieza y recogida de residuos, aunque sí que se mantiene la prevista para el próximo fin de semana. Será “La Casiná. Plogging en Puerto Real. Haz de tu paso una huella verde”. El evento está programado para el 22 de noviembre a las 10:00 horas, teniendo al Punto Limpio de Casines, como punto de referencia paras el inicio.

Cultura al resguardo de la lluvia

Pero de cara al fin de semana no todo son cancelaciones. Aquellos eventos que se han anunciado para celebrar en espacios cubiertos se mantienen. Es el caso de la XLVII edición del Concurso Exposición de Canaricultura que organiza la Asociación Ornitológica La Bahía, con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa, ya está en marcha. En la Caseta Municipal del recinto Ferial de Las Canteras de Puerto Real se podrá visitar hasta el sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Otra cita que se mantiene es el Noviembre Cultural de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real. El evento de este sábado, 15 de noviembre, a las 21:00 horas se incluye además en la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. El periodista y flamencólogo Manuel Martín desarrollará una ponencia sobre el cantaor Canalejas de Puerto Real. Seguidamente, actuará la cantaora Rocío Fantova, que recordará con su cante al homenajeado cantaor puertorrealeño.

Una propuesta para disfrutar de la música en directo será en la sede del Club Social Exartes, en calle San Alejandro, donde el sábado tendrá lugar una nueva propuesta del ciclo ‘Directos en el Club’. En este caso, a las 21:00 horas, el cantautor gaditano Fernando Lobo ofrecerá un concierto para celebrar su “25 años de canciones”. En él contará con la presencia de Nacho Duelas como invitado.

Otra cita que también se puede añadir a la agenda del fin de semana es la exposición 'De Norte a Sur'. El Centro Cultural San José de Puerto Real acoge la muestra de viñetas de la artista gallega, Ana Moreiras, que se ofrece en la ciudad gracias al Ateneo Republicano de Puerto Real. Ana Moreiras (Trabada, Lugo, 1976) es una autora de novela gráfica, ilustradora y profesora de secundaria, con una trayectoria marcada por el compromiso social, la educación y la cultura visual. La autora combina humor, crítica social y sensibilidad feminista en sus obras. Su estilo gráfico mezcla lo realista con lo expresivo y lo emocional.

La exposición podrá visitarse hasta el 25 de noviembre, de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, así como sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Además, el viernes 14 de noviembre a las 19:30 horas, el público tendrá la oportunidad de participar en un encuentro con la autora, también en el Centro Cultural San José, donde se podrá dialogar sobre el proceso creativo y el mensaje de sus obras. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo