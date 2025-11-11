Puerto Real celebrará el Día Internacional del Flamenco con una marcha flamenca por el centro

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Cultura y Fiestas, ha organizado una actividad especial para conmemorar el Día Internacional del Flamenco, que se celebra cada año el 16 de noviembre, fecha en la que la UNESCO reconoció al flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La propuesta tendrá lugar este sábado 15 de noviembre y consistirá en una marcha flamenca que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza de los Descalzos, recorriendo la calle de La Plaza hasta llegar a la Plaza de Jesús. Durante el recorrido, el centro de la ciudad se llenará de arte, compás y tradición flamenca. En la presentación, la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, comentaba que “en caso de que la lluvia impida esta celebración, puesto que las previsiones apuntan agua, la actividad se pospondrá a una nueva fecha de la que daremos cumplida cuenta”.

El evento contará con la participación de las academias de baile de Rocío Campos, Tere Andreu, María Poquet, María Fernández, Luisa Lebrero y María Pozo, que ofrecerán un espectáculo abierto al público en plena calle. Este año ha sido María Fernández, la encargada de la coreografía, un guiño a las raíces del flamenco y a las generaciones anteriores.

Desde las academias se destaca la importancia de la actividad, “una forma de fomentar el flamenco, nuestra raíz, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir”, comentaba Tere Andreu. Rocío Campos, destacaba que han sido muchos meses de ensayo que se pretende ver recompensado con la presencia del pueblo de Puerto Real en la calle este próximo sábado.

La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, ha agradecido la implicación de todas las academias participantes y ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de esta celebración, destacando el valor del flamenco como expresión cultural viva y compartida, y símbolo de identidad, arte y patrimonio andaluz.