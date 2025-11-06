Tamara Aguilera abrirá el Noviembre Cultural de la Peña Canalejas de Puerto Real

Como viene siendo habitual, la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real inicia el mes de noviembre con una programación especial dedicada al flamenco. En esta ocasión, los peñistas celebran la edición número 35 de su ‘Noviembre Cultural’, que este viernes van a abrir, a las nueve y media de la noche con la actuación de la cantaora de Puebla del Río, Tamara Aguilera. Ella ganó el segundo premio del último concurso de cante por livianas organizado por la peña, y también se hizo con el primer premio del concurso de cante libre.

Las jornadas van a continuar con un acto que acogerá la Peña, que se incluye en la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. El periodista y flamencólogo Manuel Martín desarrollará una ponencia sobre el cantaor Canalejas de Puerto Real. Seguidamente, actuará la cantaora Rocío Fantova, que recordará con su cante al homenajeado cantaor puertorrealeño. Será el 15 de noviembre, a las 21:00 horas, también en la sede de la Peña.

El programa tendrá continuidad el sábado 22 de noviembre, a las 21:30 horas, con la actuación de Amparo Heredia Reyes ‘La Repompilla’, una cantaora de flamenco con una gran trayectoria artística nacional e internacional. En 2021, recibió el galardón de La Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas. En este caso la actuación cuenta con el patrocinio de la Federación Provincial de Peñas flamencas de Cádiz.

El cierre al Noviembre Flamenco aún está en el aire. Y es que, aunque la Peña había anunciado la actuación del ganador del Concurso de Cante por livianas en su última edición, Manuel Campos, para cerrar las jornadas, finalmente esa actuación ha tenido que ser aplazada por cuestiones personales del artista, y la dirección de Canalejas ya está buscando otras alternativas. Todas actuaciones de programa serán de acceso libre, hasta completar aforo.