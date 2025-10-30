La Máquina Creativa prepara dos nuevos proyectos en Puerto Real: 'Concienciarte' y la séptima edición de 'In Situ'

La Máquina Creativa no para. El colectivo de artistas de Puerto Real está bien engrasado y los proyectos que ponen en marcha, prácticamente se van encadenando uno con otro. Recientemente, presentaron el proyecto de ‘Arte y Cocina intergeneracional’, que se materializó en un libro de 41 recetas, ilustrado con 41 obras artísticas que se pudieron ver en una exposición, que ahora se ha convertido en itinerante y está recorriendo distintos bares y restaurantes de Puerto Real.

En él, coordinados por Julio de la Torre y Manuel Larrán, participaron 27 artistas del colectivo, y un buen puñado de personas que aportaron sus recetas de cocina tradicional, en muchos casos familiares, que se recuperaron para ponerlas al alcance de todos.

Poco después de ese trabajo, La Máquina Creativa sorprendió con la exposición ‘El Habla Tiñosa’, un proyecto que supo a poco, ya que apenas se pudo disfrutar de él durante unos días: lo que duró la ‘X Feria del libro Diego Guerrero’ de Puerto Real.

En este caso, el colectivo transformó en arte plástico lo que ya era un arte de la lengua: palabras y expresiones propias o típicas de Puerto Real. Fue también un trabajo colectivo en el que distintos autores seleccionaron “palabras tiñosas” para convertirla en obras de arte usando también distintas técnicas artísticas.

Concienciarte: arte y reciclaje

Tras esas dos propuestas que cosecharon mucho éxito, La Máquina está ahora inmersa en los preparativos de otras dos iniciativas que se van a poner en marcha en el mes de noviembre. La primera llegará el próximo día 6, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler.

Allí se inaugurará ‘Concienciarte: arte y reciclaje’, una exposición que, pretende poner en valor el reciclaje, también como parte de la creación artística. Así, se podrán ver obras de arte elaboradas con materiales que proceden de piezas reutilizadas, objetos que ya han tenido una primera vida y ahora se transforman en obra artística. La exposición de cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real y del Grupo Energético (GEN).

Vuelve 'In Situ': el arte toma la calle

Será el 15 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, cuando el arte vuelva a tomar la calle, concretamente el parque de El porvenir, en la que será la séptima edición de ‘In Situ’, una de las iniciativas más icónicas de ‘La Máquina Creativa’. La Asociación, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Real, vuelve a apostar por la cultura local, en una de las actividades más emblemáticas y distintivas del municipio, que convierte el espacio público en un taller de arte.

Aunque con variantes cada año, se materializa en una forma de llevar el arte a la calle, donde todos los bancos de El Porvenir se convierten en más de cuarenta talleres de cada uno de los artistas participantes. De hecho, el lema de la actividad y del proyecto se ha identificado como ‘Harás por venir’ y ‘Un artista, un banco’.

Así, este espacio de gran arraigo en la Villa, se convierte por un día en una gran sala de exposiciones abierta, plural, diversa y multidisciplinar, donde en algunos casos la pintura, la escultura, la fotografía y la artesanía más diversa se mezclarán con la música, la danza, la poesía y el arte de la moda.

En esta ocasión, como novedad, se pondrán techos móviles a modo de toldos en los pasillos de la plaza, elaborados con telas recicladas y estampados con múltiples colores obtenidos de tintes naturales gracias al proyecto ‘El color de los vientos’ de Vincent Hammer, miembro de la asociación.

Aquellos artistas que quieran participar podrán ponerse en contacto con La Máquina Creativa a través de su correo electrónico, lamaquinacreativapr@gmail.com