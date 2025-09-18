La Maquina Creativa fusiona gastronomía y cultura en 'Arte y Cocina Intergeneracional'

El colectivo de artistas de La Máquina Creativa de Puerto Real, acaba de presentar en el Centro Cultural Rosa Butler su última propuesta, que ha contado con el apoyo de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz para su elaboración.

Se trata de ‘Arte y Cocina intergeneracional’, que se materializa en un libro de 41 recetas, ilustrado con 41 obras artísticas que se pueden ver también en la exposición que se inauguró el pasado 16 de septiembre y estará abierta hasta el 9 de octubre en el Centro Cultural Rosa Butler de Puerto Real, en horario de 17:00 a 21:00 horas.

En el proyecto, que han coordinado Julio de la Torre y Manuel Larrán, han participado 27 artistas del colectivo, que han usado distintas técnicas y estilos para crear una obra que representa a cada plato (pinturas, ilustración digital, fotografía y esculturas).

El punto de partida nacía de un buen puñado de personas que han aportado sus recetas de cocina tradicional, en muchos casos familiares, que se recuperan y se ponen al alcance de todos. Esas recetas, que se recogen a partir del diálogo entre generaciones, se ilustran con el trabajo de los artistas.

Se trata de un trabajo colectivo, en el que han participado también restaurantes locales que han añadido innovación y creatividad a la cocina tradicional. Al tratase de un proyecto intergeneracional, se han unido desde alumnos de Secundaria, como los del IES Manuel de Falla, a mayores que forma parte del Centro de Participación Activa y la Asociación de Pensionistas y Jubilados, entre otros.

Participantes en el proyecto, en el acto de presentación / C. P.

De hecho, en la presentación del trabajo, se reconoció con un diploma a todas estas personas, entre las que se encontraba María Segundo, de 94 años, que ha sido la persona de mayor edad en participar en este proyecto con la receta de ‘Ropavieja’.

Tanto en el acto de presentación como en el propio libro, se hace también un homenaje a personas de relevancia en la gastronomía de Puerto Real, como son Antonia Moreno y los antiguos propietarios del restaurante El Yaky: Joaquín Campos Oliveira y Ana María Aguilar Falcón. Además, se incluyen artículos sobre la gastronomía en la Bahía de Cádiz, posibles maridajes (a cargo de Guillermo Lucas de ‘El Almacen de las catas’) y anecdotarios sobre el origen de las recetas.

La muestra con las obras de los artistas, que incluyen un código QR con acceso a las recetas, nace con vocación de ser itinerante, y de llevarse a restaurantes de la zona y a otros espacios como los campus de la Universidad de Cádiz.