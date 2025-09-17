Vuelve a Puerto Real el Camaleón Open, la cita de los aficionados al Speedcubing

Después del éxito que se alcanzó el pasado año en el estreno del torneo, Puerto Real volverá a acoger los próximos días 4 y 5 de octubre, el ‘Camaleón Open’, en su edición de 2025. Será en el Centro Cultural Rosa Butler donde los aficionados al Speedcubing se verán las caras.

El evento llega nuevamente a la ciudad gracias a la colaboración de la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puerto Real con la ‘Asociación Española de Speedcubing’. Este miércoles fue presentado por la concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, y el puertorrealeño Antonio Quintana, que forma parte del equipo organizador del evento.

El Speedcubing es la práctica de resolver el Cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible. Existen miles de rompecabezas derivados del famoso cubo mágico inventado por Erno Rubik en 1974. Pero, cuando se trata de competir, se han establecido 17 modalidades diferentes. En el torneo de Puerto Real se competirá en 11 de ellas, una más que el pasado año, al incluir la de Megamix. Concretamente seán: Cubo 3x3x3, Cubo 2x2x2, Cubo 4x4x4, Cubo 5x5x, 3x3x3 Ciega, 3x3x3 Una Mano, Clock, Pyraminx, Skewb, Megamix y Square-1.

Otra de las novedades del torneo de este año es que se instalarán mesas con tableros de ajedrez, para que los participantes puedan “desconectar” entre competiciones. Desde el pasado 13 de agosto está abierto el plazo de inscripción en el torneo, que se cerrará el 27 de septiembre. Quienes deseen inscribirse deben hacerlo mediante la página web del propio torneo creada por la AES a tal efecto. Hasta el momento ya se han inscrito más de medio centenar de personas, con edades entre los nueve años y los casi 60.

El speedcubing va en aumento en los últimos años. El pasado año fueron 80 participantes provenientes de diversas partes del país, especialmente de Andalucía, aunque también hubo representantes de otros países como Estados Unidos y Hungría, los que se sumaron al torneo en Puerto Real. Marisa Revaliente Ruiz ganó con una media de 7,72 segundos en la categoría de Cubo 3x3x3. Álvaro Aguilar Salobreña acabó en segundo puesto (8,55 segundos) y Raúl Cuevas Castillo acabó en tercer lugar (8.90 segundos).

La Asociación Española de Speedcubing fue creada con el objetivo de promover el desarrollo de la práctica del Speedcubing. Su actividad se centra en organizar competiciones oficiales, talleres y actividades diversas centradas en esta práctica, como la que por segunda vez llega a Puerto Real.