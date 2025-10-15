De palabra a lienzo: el habla "tiñosa" se hace arte con La Máquina Creativa

Una de las novedades de la Feria del Libro de Puerto Real es que, por primera vez, la palabra se hace imagen, y no cualquier palabra. El colectivo de artistas de ‘La Máquina Creativa’ ha trasformado en arte plástico lo que ya era un arte de la lengua: palabras y expresiones propias o típicas de Puerto Real. Aquellas que se han trasmitido entre generaciones y que conforman ‘El Habla Tiñosa’. Ese es el nombre de la exposición que se abrió ayer en el Centro Cultural Rosa Bulter, como antesala a la apertura de la X Feria del Libro ‘Diego Guerrero’.

El artista Mario Gargon, que tomó la palabra en representación del colectivo artístico, recordó que ‘El habla Tiñosa’ es una iniciativa que siempre había estado en el baúl de los proyectos de La Máquina Creativa, “y hemos visto una oportunidad estupenda de poder hilarla con la Feria del Libro”.

La exposición es un homenaje a la palabra autóctona, a la expresión “tiñosa”. Un término que encierra un origen poco claro, que también fue protagonista en la apertura. “Se dice que el termino tiñoso tiene su origen en la tinta de los chocos de Puerto Real. Esa sería la opción más positiva. La otra sería en referencia a una epidemia de tiña, en 1860”, recordó Mario Gargon. En cualquier caso, como ocurre con muchas minorías, Puerto Real ha resignificado el termino y lo acepta ahora de forma orgullosa, como se pudo ver en la exposición inaugurada ayer.

Sobre las paredes del Centro Cultural cuelgan ahora palabras, muchas de ellas tomadas del libro ‘El habla de Puerto Real’, de Manuel Villalpando, convertidas en obras de arte de artistas locales.

Respecto a las palabras seleccionadas, mejor no adelantar muchas más que aquellas que aparecen en el cartel de la muestra: pajareta, chavalines, chumbera, sepina, alcaucil o muergo, entre otras. Y es que la propuesta de la Maquina Creativa es jugar con el público. Durante unos días, las obras solo llevan por título un número acompañado de un código QR, que conduce a los visitantes a un formulario en el que se puede elegir qué palabra ilustrada es la que representa a cada obra. Entre quienes acierten sortearán varios ejemplares del libro ‘Arte y Cocina intergeneracional’, que es uno de los últimos proyectos del colectivo.

En la apertura de la exposición, la alcaldesa felicitó al colectivo y celebró el “puertorrealeñismo” de la propuesta que inauguró el presidente de La Maquina, Jonatahn Beas, al que la primera edil cedió el testigo. La muestra, al igual que la Feria del Libro, estará funcionando hasta el 18 de octubre.