Arranca en Puerto Real la X Feria del Libro 'Diego Guerrero'

Nazaret Ramírez y Aurora Salvador, junto a la familia de Diego Guerrero a quien se dedica la Feria

La décima edición de la Feria del Libro de Puerto Real ‘Diego Guerrero’ se inauguró ayer martes en el Centro Cultural Rosa Butler. Una cita que se va a prolongar hasta el 18 de octubre, y en la que se van a poner en marcha más de una veintena de propuestas literarias. Este año la feria se está celebrando en otoño, a diferencia de las últimas ediciones que tuvieron lugar en el verano. Eso ha permitido al Ayuntamiento acercar también las propuestas al público infantil, a través de los centros educativos, tal y como explicó la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez.

En la inauguración de la Feria, la alcaldesa, Aurora Salvador, celebró la apertura de lo que dijo es “una fiesta de las palabras y de las ideas”, que recuerda y homenajea a Diego Guerrero, “un referente de la cultura en Puerto Real. Tras un alegato en defensa de la lectura realizado por la primera edil de la Villa, como es habitual en cada apertura de la Feria, se entregó un recuerdo a la familia de Diego Guerrero. Dos de sus hijas, Macarena y Nati Guerrero, recogieron una placa en forma de homenaje.

Tal y como se anunció en la apertura, la Feria del libro contará prácticamente a diario con encuentros musicales y pequeños espectáculos para cerrar cada jornada, y en el caso de la apertura fue ‘Charlautores Conversos’, protagonizado por Chipi de La Canalla y Miguel Ángel García Argüez, que abrieron este ciclo.

Letras, músicas y poemas con mucho arte, recreados en un ambiente típico de bares, calles y plazas, fue la propuesta que pasó por el escenario del Centro Cultural Rosa Butler. Chipi de La Canalla, cantante y actor, ganador de tres premios Lorca de las Artes Escénicas 2025; y el poeta gaditano Miguel Ángel García Argüez, protagonizaron una propuesta que partía de preguntas sencillas: ¿Si a un soneto de Góngora le ponemos música, dejaría de ser poema para convertirse en canción? ¿Si una canción de Manuel Carrasco le quitamos la música, sería un poema?

La X Feria del Libro Diego Guerrero ya está funcionando, y con ella las siete casetas de los libreros que ponen a la venta multitud de ejemplares que, en la mayoría de casos cuentan con descuentos para los visitantes. Estas casetas se han instalado en la Plaza Almudena Grandes.

Programación de la X Feria del Libro Diego Guerrero

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE

17:30 h. Presentación de la novela de misterio y suspense ‘Algo que callar’, de Eduardo Formanti, que narra las intrigas que rodean a cinco vidas entrelazadas en una isla llena de secretos.

18:15 h. Manuel Parodi Álvarez disertará sobre su publicación ‘Arqueología española en el norte de África. Marruecos, primera mitad del siglo XX’. Colabora: Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real.

18:45 h. Presentación de la revista ‘Ráfagas. Destellos literarios’, por su directora Rosario Troncoso, con una selección de textos de destacadas personalidades del mundo de la literatura.

19:30 h. Tiempos que demandan Paz, recital del poeta y cantautor Mikel Marín, que nos cantará sobre la paz en estos tiempos de guerras. Asimismo, presentará su libro solidario ‘Al compás de tus poemas’. Colabora: Asociación Sociocultural El Jardín de Judith.

JUEVES 16 DE OCTUBRE

17:30 h. La asociación El Jardín de Judith nos presenta ‘Cartas de gratitud (Homenaje a Carmen Mesa)’, que recopila testimonios de agradecimiento a familiares, amistades o a la vida misma. Interviene Carmen Marín, editora.

18:15 h. Presentación del poemario ‘Anatomía de árbol’, por su autor Miguel Ángel Romero García, que usa la metáfora del árbol como símbolo de vida, resistencia y transformación. Colabora: Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real.

18:45 h. Presentación del libro de poemas ‘Julio Mariscal Montes. Cien poemas’, a cargo Blanca Flores, que ha seleccionado sus obras más representativas. Colabora: Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real.

19:30 h. Mar Muñoz, autora de la primera comparsa femenina que alcanzó la Final del Falla e investigadora, presenta su obra ’Las ausentes. Mujeres en el carnaval de Cádiz: de musas a creadoras’. Durante su intervención se interpretarán coplas relacionadas con el contenido del libro.

VIERNES 17 DE OCTUBRE

12:00 h. Programación escolar: Presentación del libro de cuentos de Hilda Martín: ‘Alma de colores. Cuentos para trabajar el racismo en el aula’, a cargo de María Jesús Paredes Duarte, en diálogo con la ilustradora Amanda Palacios. Editorial UCA. Colabora: El ático de los gatitos.

17:00 h. La escritora puertorrealeña Judith Baro presenta su obra ‘Tu corazón azul’, una novela de amor y vulnerabilidad, con personas que se enamoran en momentos complicados.

17:30 h. Nieves Vázquez Recio presenta ‘Conversaciones en torno a la sangre de las mujeres’, un puzle de relatos que proyecta una nueva mirada sobre la dura realidad de la posguerra española. Colabora: Ateneo Republicano de Puerto Real.

18:15 h. El profesor y escritor Francisco Piniella nos presenta su novela ‘Las líneas del silencio’, una odisea que transcurre en diferentes países a través de varias generaciones.

18:45 h. Octavio Salazar, jurista especialmente conocido por sus trabajos sobre lucha de géneros, nos presenta la charla: ‘Yo. Nosotros: Dónde estamos los hombres ante la desigualdad’. Colabora: Librería El aprendiz.

19:30 h. En el Centro Cultural Rosa Butler, proyección del documental ‘María La Portuguesa’, una reconstrucción de la historia de la canción de Carlos Cano, dirigida por Eduardo Montero. Con la presencia del director, miembros del equipo técnico y de Amaranta Cano, hija del cantautor. Entrada libre hasta contemplar aforo.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

11:00 h. Programación Infantil: Taller de cuentos y música ‘El mundo de Zolfa’, para aprender música sin tener conocimientos musicales. A cargo de la escritora, músico y profesora Almudena Fuentes, acompañada de la violinista Noemí Muñiz.

12:00 h. Programación Infantil: Belén Pérez Daza, escritora especializada en novelas infantiles y juveniles, presenta ‘Guille y el tridente de Neptuno’, la historia de un fauno a quien los dioses le hacen un encargo muy especial.

13:00 h. Programación Infantil: El magnífico grupo ‘Los Chenchachionales’ nos presentará su espectáculo de animación ‘Circo en movimiento’, con zancudos, monociclos y malabares, y que estará precedido por un pasacalles por la calle de la Plaza.

17:00 h. Presentación de la obra de Lou Baro, ‘La voz que callaste: sana tu adolescente interior’, una reflexión encaminada a reencontrarnos con nuestra adolescencia. Un viaje de autodescubrimiento, con ejercicios y relatos.

17:30 h. Obra colectiva ‘Histeria Sagrada: Cádiz, la tierra prometida. Los gaditanos, el pueblo elegido’, en la que participan J. J. Sánchez, J. Pettengui, A. López Segovia, J. Rodríguez, J. Aguade, J. Bouza, G. Alonso del Real, A. Devon, Aida R. Agraso. Una divertida y nueva perspectiva de la historia sagrada surgida tras el descubrimiento de los manuscritos de María Moco. Colabora: Ateneo Republicano de Puerto Real.

18:15 h. La escritora gaditana Carmen Moreno nos presenta su último poemario ‘Punto de partida’, sobre el apoyo a la resistencia del mundo gay por parte de las cantantes y folclóricas. Colabora: Librería La Maga.

18:45 h. El escritor y autor carnavalesco Miguel Ángel García Argüez presenta su última obra ‘3xtr4ñ0’, una novela de intriga y ciencia ficción en un mundo distópico cuyo Edén y salvación se encuentra en Cádiz.

19:30 h. Clausura. El historiador Santiago Moreno, acompañado de la antología carnavalesca ‘Los joyeros gaditanos’, dirigida por Francis Sevilla Pecci, nos hablará de las coplas del carnaval de Cádiz durante la II República.